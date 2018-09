Perù | approda in Aula progetto di ripristino del parlamento bicamerale

agenzianova

: RT @CentroCarosello: Fantastico! Paddington, l’orsetto del Perù che ama stare con l’uomo approda al #centrocarosello sabato 6 e domenica 7… - paolapozzoni : RT @CentroCarosello: Fantastico! Paddington, l’orsetto del Perù che ama stare con l’uomo approda al #centrocarosello sabato 6 e domenica 7… - CentroCarosello : Fantastico! Paddington, l’orsetto del Perù che ama stare con l’uomo approda al #centrocarosello sabato 6 e domenica… -

(Di sabato 29 settembre 2018) Si tratta di una delle quattro riforme messe in agenda dal presidente Martin Vizcarra come strumento per rilanciare la vita politica e giudiziaria del paese. Un pacchetto di leggi sul quale ha ...