Pensioni | quota 41 slitta al 2019 | verso la conferma di ' opzione donna'

Pensioni - quota 41 non passa. Ecco chi ci rimette : Brutte notizie per i lavoratori nati dopo il 1957 che hanno cominciato a lavorare giovani ma oggi non hanno ancora raggiunto i 43 anni di contributi

Pensioni - non passa quota 41 : ecco chi ci rimetterà : Se la quota 100 messa a punto dal governo consentirà l'uscita di chi ha compiuto 62 anni e ha all'attivo almeno 38 anni di contributi , per chi ha 41 anni di contributi ma non ha ancora compiuto i 62 ...

Pensioni - Di Maio : ‘Questione Quota 41 risolta entro il 2019’ : Parlando del Tema Pensioni, in vista della preparazione della Manovra, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio, ha annunciato nelle ultime ore in Campidoglio: ‘Pensionati in piazza? Tutti lavoreremo con tutti e non ho mai detto che non verrà rifinanziata Opzione donna’. Di Maio ha poi toccato la questione sulla Quota 41, affermando che entro il 2019 sarà definitivamente risolta. Pensioni: Di Maio e Quota ...

Pensioni - Di Maio 'Nel 2019 risolveremo quota 41'. Manovra 'Non è sfida a Ue e mercati' : Poi ha toccato il delicato argomento degli attacchi subiti dal ministro dell'Economia che sarebbe stato sul punto di dimmettersi . Se Sergio Mattarella abbia chiesto a Giovanni Tria di rimanere 'io ...

Pensioni - uscita a quota 100 ma per i contributi minimo di 38 anni : L'obiettivo di cancellare l'odiata legge Fornero, motore della manovra Salva-Italia messa a punto dal governo Monti nel 2011, è sempre più vicino. La Lega, che sul punto aveva battuto con insistenza ...

Quota 100 e minime più alte : le Pensioni dopo il Def : Almeno 38 anni di contributi e 62 anni di età: questi dovrebbero essere i requisiti per l'uscita dal lavoro. Restano da...

Pensioni e LdB2019 : passa la Quota 100 - ma è allarme su spread e conti : Gli ultimi aggiornamenti in arrivo sul comparto previdenziale restano strettamente connessi alla decisione del Governo di far crescere il rapporto tra deficit e pil fino al 2,4%. Al momento si cerca infatti di capire in che modo questo parametro si declinera' all'interno del programma giallo-verde, ed in particolare quale sara' l'effettivo spazio di manovra per la Quota 100 e le Pensioni di cittadinanza [VIDEO]. Nel frattempo emergono anche le ...

Pensioni : quota 100 da 62 a 64 anni le ipotesi dopo l'aggiornamento del Def : I due leader di Movimento 5 Stelle e Lega, cioè i due Vice Premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono riusciti a vincere una specie di battaglia interna al Governo. Nella nota di aggiornamento del Def presentata ieri, sono riusciti a strappare il 2,4% del deficit, vincendo le perplessita' del Ministro dell’Economia Tria. Questo significa maggiori spazi nella manovra di Bilancio che ad ottobre iniziera' il suo iter, cioè maggiori soldi a ...

Pensioni - Quota 100 con doppio vincolo ma c'è anche l'ipotesi proroga Opzione Donna : Le ultime notizie sulle Pensioni ad oggi, sabato 29 settembre, riguardano le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano economico 'Il Sole 24 ore' su quella che sara' la probabile struttura della 'Quota 100' che il Governo Conte intende introdurre nella prossima Legge di Bilancio 2019 e che, quindi, dovrebbe scattare dal prossimo 1° gennaio. Dopo l'euforia per il raggiungimento dell'accordo sulla Nota di aggiornamento al Def, ora bisogna mettere a ...

Pensioni - governo pronto a superare la Fornero : presto aumento minime e Quota100 : Nonostante le iniziali resistenze del ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria, così come previsto dal contratto di governo [VIDEO] stipulato dal Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e dalla Lega di Matteo Salvini, la riforma delle Pensioni trovera' spazio nella legge di Bilancio 2019. Ieri sera, infatti, come chiesto dai due vicepremier, è stato trovato l’accordo sulla Def. La nota di aggiornamento del Documento di economia e ...