Pensioni - almeno 38 anni di contributi per uscire con quota 100. Manovra da 40 miliardi : Ci vorranno almeno 38 anni di contributi per andare in pensione con quota 100. È quanto sta studiando il governo, secondo quanto si apprende da fonti governative. La quota 100 tra...

Riforma Pensioni - quota 100 : ecco le ipotesi allo studio del Governo : “Abbiamo portato a casa la manovra del popolo che per la prima volta nella storia di questo Paese cancella la povertà grazie al reddito di cittadinanza, per il quale ci sono 10 mld, e rilancia il mercato del lavoro anche attraverso la Riforma dei centri per l’impiego. Restituiamo futuro a 6 milioni e mezzo di persone”. Le dichiarazioni trionfanti sono quelle del vicepremier Luigi Di Maio che parla di ‘pensione di ...

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 con doppio paletto. Stop ad aspettativa di vita (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Quota 100 con doppio paletto. Stop aspettativa di vita. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 17:54:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018 E QUOTA 100/ D'Uva (M5s) : chi ha lavorato una vita lascerà posto a giovani : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, ultime notizie. D'Uva (M5s): chi ha lavorato una vita lascerà posto a giovani. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 16:29:00 GMT)

Come cambiano le Pensioni con l’arrivo di quota 100 e il superamento della Fornero : L'introduzione di quota 100 e il superamento della legge Fornero cambiano le pensioni degli italiani e i criteri per potersi ritirare dal lavoro. Con l'approvazione della nota di aggiornamento al Def, il governo ha avviato il superamento della Fornero: ecco Come cambieranno i criteri per la pensione con la prossima legge di bilancio.Continua a leggere

Pensioni quota 100 - Boeri contro il governo : ‘Scelte inique’ : Non piace affatto la riforma delle Pensioni che sta mettendo in campo il governo Conte al presidente dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale Tito Boeri. L’economista bocconiano ormai da diversi anni alla guida dell’Inps ritiene inique e irresponsabili le misure annunciate, in particolare la cosiddetta quota 100. Oltre a quest’ultima misura, nel piano previdenziale dell’esecutivo gialloverde è prevista la proroga di Opzione donna e la ...

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Boeri boccia il Governo dopo il Def (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Boeri boccia il Governo dopo il Def. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 settembre. C’è entusiasmo in casa del Movimento 5 Stelle dopo l’approvazione della Nota di aggiornamento del Def. Il capogruppo Francesco D’Uva in una nota evidenzia che “serviva coraggio per chiudere con le ricette fallimentari del passato e aprire una fase nuova: l’Italia ha ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 - i dubbi di Roventini prof vicino a M5s (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Quota 100, i dubbi di Roventini prof vicino a M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 settembre(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 13:06:00 GMT)

Pensioni - nel Def confermata la Quota 100 : cosa cambia : Le ipotesi sul tavolo sono tre, ma sul sistema previdenziale grava l'incognita dei costi. Le cose da sapere

RIFORMA Pensioni 2018 E QUOTA 100/ Dopo il deficit al 2 - 4% è attesa per le misure : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, ultime notizie. Dopo il deficit al 2,4% è attesa per le misure. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 settembre. Matteo Salvini ha fatto capire che ci sarà la possibilità di far accedere alla pensione circa 400.000 persone, liberando altrettanti posti di lavoro per i giovani. Luigi Di Maio, dalla sua pagina Facebook, ha mandato un messaggio chiaro: “Con il superamento ...

Quota 100 per le Pensioni e reddito di cittadinanza per 6 - 5 milioni di persone : Arriva la Flat tax al 15% per 1,5 milioni di contribuenti. Pace fiscale, 4-5 miliardi dalla rottamazione delle cartelle. Assegni fino a 780 euro per chi si trova in uno stato di povertà. Ora che Cinque Stelle e Lega hanno strappato il 2,4% del deficit sfondando la resistenza del ministro dell’Economia, il vicepremier Luigi Di Maio può festeggiare e lanciare la bandiera del Movimento, il reddito di cittadinanza. Mentre il leader della Lega ...