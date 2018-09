Pensioni | governo pronto a superare la Fornero | presto aumento minime e Quota100

Pensioni quota 100 - Boeri contro il governo : ‘Scelte inique’ : Non piace affatto la riforma delle Pensioni che sta mettendo in campo il governo Conte al presidente dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale Tito Boeri. L’economista bocconiano ormai da diversi anni alla guida dell’Inps ritiene inique e irresponsabili le misure annunciate, in particolare la cosiddetta quota 100. Oltre a quest’ultima misura, nel piano previdenziale dell’esecutivo gialloverde è prevista la proroga di Opzione donna e la ...

Riforma Pensioni - quota 100 : ecco le ipotesi allo studio del Governo : “Abbiamo portato a casa la manovra del popolo che per la prima volta nella storia di questo Paese cancella la povertà grazie al reddito di cittadinanza, per il quale ci sono 10 mld, e rilancia il mercato del lavoro anche attraverso la Riforma dei centri per l’impiego. Restituiamo futuro a 6 milioni e mezzo di persone”. Le dichiarazioni trionfanti sono quelle del vicepremier Luigi Di Maio che parla di ‘pensione di ...

Pensioni quota 100 - Boeri contro il governo : ‘Scelte inique’ : Non piace affatto la riforma delle Pensioni che sta mettendo in campo il governo Conte al presidente dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale Tito Boeri. L’economista bocconiano ormai da diversi anni alla guida dell’Inps ritiene inique e irresponsabili le misure annunciate, in particolare la cosiddetta quota 100. Oltre a quest’ultima misura, nel piano previdenziale dell’esecutivo gialloverde è prevista la proroga di Opzione donna e la ...

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Boeri boccia il Governo dopo il Def (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Boeri boccia il Governo dopo il Def. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 settembre. C’è entusiasmo in casa del Movimento 5 Stelle dopo l’approvazione della Nota di aggiornamento del Def. Il capogruppo Francesco D’Uva in una nota evidenzia che “serviva coraggio per chiudere con le ricette fallimentari del passato e aprire una fase nuova: l’Italia ha ...

"Su Pensioni scelte inique" - Boeri contro il governo : "Porsi l'obiettivo di aumentare il numero dei pensionati dando pensioni piene è un grande gesto di irresponsabilità e di profonda iniquità ". Così il presidente dell'Inps, Tito Boeri , intervenendo a ...

"Su Pensioni scelte inique" - Boeri contro il governo : Torino, 28 set. -, Adnkronos, - "Porsi l'obiettivo di aumentare il numero dei pensionati dando pensioni piene è un grande gesto di irresponsabilità e di profonda iniquità". Così il presidente dell'...

Pensioni - Boeri : scelte governo pericolose e inique : Torino, 28 set., askanews, - 'C'è una grande iniquita' nelle scelte del governo sulle Pensioni e questo è un pericolo molto serio'. Così presidente dell'Inps, Tito Boeri, a Torino per i 120 anni dell'...

Pensioni - Boeri : "Da governo scelte pericolose e inique" : MILANO - 'C'è una grande iniquità nelle scelte del governo sulle Pensioni e questo è un pericolo molto serio'. È severo il giudizo del presidente dell'Inps Tito Boeri sulle politiche che il governo ...

Def : reddito di cittadinanza - flat tax - Pensioni - legge Fornero e deficit : cos’ha deciso il governo : “Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. È la manovra del cambiamento”. Questo a caldo il messaggio espresso con soddisfazione dai vicepremier Di Maio e Salvini dopo il vertice governativo che ha varato la nota di aggiornamento del Def, il Documento di economia e finanza che indirizzerà la legge di Bilancio, e in sostanza traccia un nuovo programma per la politica economica del prossimo triennio. Il 2,4% è il rapporto ...

Def - intesa raggiunta : ecco cosa ha deciso il Governo su Pensioni e reddito di cittadinanza : Salvini e Di Maio premono sul ministro dell'economia e ottengono una maggior spesa pubblica fino a toccare il 2,4% del...

Pensioni e reddito di cittadinanza - che cosa ha deciso il Governo : Def, le ultime notizie: la diretta. Lega e M5S premono per ottenere fino al 2,4-2,5%. Per Tria quei cinque decimali in più a...

Pensioni - Quota 100 : il governo vaglia tre ipotesi per ridurre i costi : Prosegue il ‘progetto’ del governo Lega-Cinquestelle di voler smontare la riforma Fornero ed introdurre la cosiddetta Quota 100. In vista della nota di aggiornamento al Def – prevista per giovedì – l’esecutivo sta cercando una soluzione per ridurre i costi di una manovra forse più dispendiosa del previsto. Quota 100: tre ipotesi per contenere i costi Come evidenzia Il Corriere della Sera, il governo sta studiando tre ipotesi per contenere i ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 e Quota 41 - 5 - il Governo non può fare retromarcia (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 25 settembre. Quota 100 e Quota 41,5, il Governo non può fare retromarcia. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali. Secondo le stime del sindacato Anief, con una RIFORMA delle PENSIONI all’insegna di Quota 100 a 62 anni con la Quota 41,5, ci sarebbero circa 200.000 lavoratori del mondo della scuola che potrebbero andare in pensione: quasi un terzo dei potenziali beneficiari della ...

Le spine del governo : tasse - Pensioni - e reddito cittadinanza - : ... quella per la presentazione della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, giovedi' 27. Acceso il dibattito sulle coperture e ancora molto aperte alcune voci come quella, spinosa, ...