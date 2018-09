Pensioni | Di Maio ' Nel 2019 risolveremo quota 41' Manovra ' Non è sfida a Ue e mercati'

Pensioni - Quota100 e LdB 2019 - Di Maio e Salvini battono Tria : 'Basta con la Fornero' : Luigi Di Maio e Matteo Salvini vincono il braccio di ferro con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in merito alla Legge di Bilancio 2019. La Nota di aggiornamento al Def, il Documento di Economia e Finanza, indichera' un rapporto deficit-Pil al 2,4% per tre anni fino al 2021. In 'soldoni', il leader del Movimento 5 Stelle e quello della Lega sono riusciti a scippare al ministro Tria ben 27 miliardi di euro di deficit per realizzare le ...

Pensioni e reddito cittadinanza in manovra - Di Maio e Salvini : ‘Si cambia - deficit 2 - 4%’ : Dalla riforma delle Pensioni al reddito di cittadinanza, dallo stop all’aumento dell’Iva alla riduzione della pressione fiscale: dovrebbero esserci le coperture finanziare per le misure simbolo [VIDEO] messe nero su bianco nel contratto di governo M5S-Lega e che dovrebbero trovare spazio in quella che viene gia' ribattezzata come “manovra del cambiamento”. Il Movimento 5 stelle e la Lega, come riporta l’Ansa, avrebbero “vinto” le resistenze del ...

Pensioni : per quota 100 arriva la difesa di Di Maio su Instagram : Nella giornata di ieri si è consumato lo scontro tra Elsa Fornero e Luigi Di Maio, in merito alla controriforma sulle Pensioni voluta dal nuovo governo che ha come misura centrale quella relativa a quota 100. Intervistata da Rai Radio 2, l'ex ministro ha sottolineato come le novita' apportate dall'esecutivo rischino di creare i nuovi poveri del futuro. A stretto giro di posta è arrivata la replica del vicepremier, che su Instagram ha difeso ...

Di Maio annuncia aumento fino a 780 euro per le Pensioni da gennaio : Se la quota 100 e lo smontaggio della riforma Fornero sono argomenti che sembrano di matrice leghista, con provvedimenti di cui il Vice Premier Salvini è fermo sostenitore, reddito e pensione di cittadinanza sono misure da collegare senza dubbio al Movimento 5 Stelle ed all’altro Vice Premier Di Maio. La manovra finanziaria probabilmente conterra' tutti questi provvedimenti perché il governo, anche se nessuno lo dice, si regge su aperture ...

Pensioni - Di Maio contro Fornero sulla riforma : 'Ha ancora il coraggio di aprire bocca?' : Sul tema Pensioni, continua il dibattito politico, con toni talvolta particolarmente accesi, sulle azioni che il Governo intende inserire nella prossima Legge di Bilancio 2019. Ormai siamo giunti alla vigilia del varo di una delle manovre finanziarie più tormentate della storia recente, a motivo soprattutto del rapporto deficit-Pil e del temuto giudizio dell'Europa. A questo proposito, c'è da registrare il vivace botta e risposta tra il Ministro ...

Pensioni - Di Maio : 'Obiettivo superamento Fornero - avanti con Quota100' : Sulla riforma delle Pensioni è scontro tra il Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio e l’ex ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Elsa Fornero. L’economista piemontese critica le misure che in materia previdenziale intende mettere in campo il governo gialloverde, in particolare la cosiddetta Quota 100, ma sono previste anche la quota 41 per i lavoratori precoci e la proroga di Opzione donna. Se si riducono i requisiti anagrafici per ...

Pensioni - quota 100 e minime : scontro Fornero-Di Maio : “Se si abbassa l’eta' pensionabile le Pensioni saranno minori dando vita ai nuovi poveri di domani”: così ha tuonato Elsa Fornero ai microfoni di Rai Radio 2 nel corso del programma ‘I Lunatici’. Il riferimento chiaro è alla quota 100 dai 62 anni [VIDEO] proposta dal Governo, ma non finisce qui, l'ex professoressa ha anche affermato: “quando sei al Governo non puoi continuare a promettere cose irrealizzabili”. Di Maio non è stato a guardare e ...

Reddito di cittadinanza e aumento Pensioni minime - Di Maio : “vogliamo abolire la povertà” : Sull’aumento delle pensioni minime fino alla soglia prevista di 780 euro al mese Di Maio non arretra, senza dimenticare il Reddito di cittadinanza che per il vicepremier in quota M5S rappresenta condizione fondamentale per l’ok al Def. E poco importa se per varare queste attese misure, punto cardine del contratto di governo sottoscritto alla vigilia dell’insediamento di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, serviranno tanti miliardi da rendere ...

La trattativa sulla manovra - l’accordo arriverà sul deficit a 1 - 8-1 - 9%. Di Maio : da gennaio Pensioni minime a 780 euro : Il compromesso tra le richieste fatte da Cinque Stelle e Lega e la linea del ministro dell’Economia, Giovanni Tria

Di Maio : «Pensioni minime a 780 euro da gennaio» Deficit : 2% non è tabu : «Dal primo gennaio i pensionati minimi non dovranno avere meno di 780 euro al mese». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Radio Capital. «Questo governo si...

RIFORMA Pensioni 2018/ Di Maio : "Superiamo Legge Fornero e tagliamo quelle d'oro" (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Di Maio: superamento Legge Fornero è certo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 25 settembre(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 18:51:00 GMT)