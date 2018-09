Paura Eibar-Siviglia | crolla la transenna del settore ospiti VIDEO

calcioweb.eu

(Di sabato 29 settembre 2018) Grandedurante la partita della Liga spagnola tra, nel corso della gara valida per la settima giornata di Liga, grandeper i tifosi. Ladel, ha infatti ceduto, causando la caduta di alcuni fan sul terreno di gioco. Il bilancio è due feriti lievi tra i tifosi coinvolti. La partita si è conclusa con il risultato di 1-3. Vaya susto en Ipurúa en el-Sevilla La mejor Liga del mundo pic.twitter.com/Z3jASPkk1i — Javier Varela (@javiervarelag) 29 settembre 2018