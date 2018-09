“Parcheggiavano l’auto davanti alla mia casa” Spara ai vicini | tre morti e una ferita

fanpage

(Di sabato 29 settembre 2018) Un lite per futili motivi si è trasformata in tragedia nel Sud del Salento, a Cursi, in provincia di Lecce. A fare fuoco un 57enne. Le vittime sono padre, figlio e una zia.anche un'altra donna. L'omicida ha confessato: "Ero esasperato. Dovevo mettere fine a questa storia"