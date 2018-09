Papa : senza legalità danneggiati ultimi : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 29 SET - "Quando vengono a mancare la legalità e la sicurezza, sempre sono i più deboli i primi a essere danneggiati", "ogni ingiustizia infatti colpisce anzitutto i più ...

Papa : 'Senza legalità danneggiati gli ultimi - anche i migranti' : "Quando vengono a mancare la legalità e la sicurezza, sempre sono i più deboli i primi a essere danneggiati". Lo ha detto Papa Francesco nell'udienza all'Associazione nazionale della polizia di Stato. ...

Papa Francesco : "Accogliere e integrare i migranti senza minacciare la propria identità" : "Nei popoli baltici il messaggio sull'apertura è abbastanza avanti. Non ci sono fuochi forti populisti". Sul volo BT7103, che da Tallinn lo riporta a Roma, Papa Francesco incontra i giornalisti per fgare il punto su alcuni temi a lui cari. Si parla del nuovo accordo con la Cina, ma anche della pena di morte e della guerra. Poi, ancora una volta, si finisce per toccare il tema dell'accoglienza. Ma, in questa occasione, Bergoglio invita a farlo ...

Wim Wenders e Francesco : "Guardando il Papa negli occhi ho visto un uomo senza paura" : Il film del regista tedesco uscirà il 4 ottobre. 'Papa Francesco - Un uomo di parola' è il risultato di quattro conversazioni con il Pontefice su ecologia, povertà, giustizia sociale e immigrazione: '...

Wim Wenders : "Il Papa? Uomo senza paura". Il regista presenta il documentario su Bergoglio : "Dove sta la spiritualità di Papa Bergoglio? È vero ne parla poco, si sofferma su cose più umane come la solidarietà, l'ecologia, ma la sua spiritualità sta nel fatto che non ha mai paura. Lì capisci che dietro questa figura c'è un fondamento, una forte base". Così oggi a Roma Wim Wenders per presentare 'Papa Francesco. Uomo di parola', il documentario dedicato a Papa Bergoglio già ...

Papa a Vilnius : accogliere presenza e diversità altrui come dono : Roma, 22 set., askanews, - Nel pomeriggio Papa Francesco, in viaggio apostolico nei Paesi Baltici e oggi in Lituania, si è recato in visita al Santuario Mater Misericordiae a Vilnius. Al Suo arrivo ...

Scomunica senza appello. Il pugno di ferro del Papa contro i preti pedofili : Roma - Papa Francesco fa sul serio. Nonostante le accuse e le polemiche delle ultime settimane a seguito del dossier di monsignor Carlo Maria Viganò sul tema delle molestie, nei giorni scorsi il ...

Unimpresa Sicilia ringrazia il Papa per la sua presenza sul territorio siciliano : Una presenza forte e carismatica quella di sua Santita' Mario Bergoglio, un messaggio chiarissimo alla politica sulla necessita' di interventi mirati costruttivi , sul territorio , atti ad arginare ...

Migranti - 100 sbarcati dalla Diciotti a Rocca di Papa. Cei : “Scandaloso assistere senza aiutare”. Proteste di cittadini e Fdi : Sono in viaggio verso il centro di accoglienza Mondo Migliore di Rocca di Papa, alle porte di Roma, cento Migranti arrivati a Catania a bordo della nave Diciotti, accolti nell’hotspot di Messina dopo lo sbarco. Una tappa intermedia prima del trasferimento nelle tante diocesi italiane che hanno dato disponibilità, da Torino a Bologna passando per Brescia, Agrigento, Cassano allo Jonio e Rossano Calabro. La prima tappa dei cento accolti ...

Papa Francesco in Irlanda : “Pedofilia - Chiesa ha fallito”/ Visita a Centro Cappuccini per famiglie senzatetto : Papa Francesco in Irlanda. Pedofilia e famiglie Lgbt fra i temi trattati: grande attesa fra i fedeli della Chiesa cattolica, che dovrebbe accorrere in massa, circa 35mila persone(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 18:36:00 GMT)

LETTERA DEL Papa ALLA CHIESA SU ABUSI/ Senza Cristo le resta solo il potere : La 'LETTERA di PAPA Francesco al Popolo di Dio' arriva dopo la pubblicazione di un rapporto devastante sugli ABUSI commessi dALLA CHIESA negli Usa.