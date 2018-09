Papa chiede preghiere - superare divisioni : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 29 SET - "Il Santo Padre ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, a pregare il Santo Rosario ogni giorno, durante l'intero mese mariano di ottobre; e a unirsi così in comunione e in penitenza, come popolo di Dio, nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a San ...

Papa chiede preghiere - superare divisioni : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 29 SET - "Il Santo Padre ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, a pregare il Santo Rosario ogni giorno, durante l'intero mese mariano di ottobre; e a unirsi così in comunione e in penitenza, come popolo di Dio, nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a San ...

Papa Francesco chiede di non chiudere le porte a chi fugge dalla guerra : 'Esiste il rischio che la presenza cristiana sia cancellata proprio nella terra da cui si è propagata nel mondo la luce del Vangelo. In collaborazione con le Chiese sorelle, la Santa Sede lavora ...

Fratelli di Gravina - 12 anni fa la scomparsa di Ciccio e Tore/ Ultime notizie : papà chiede riapertura indagini : Fratelli di Gravina, 12 anni fa la scomparsa di Ciccio e Tore: il padre Filippo Pappalardi chiede la riapertura delle indagini. Verso la verità sulla morte dei due ragazzini?(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:26:00 GMT)

Pedofilia - Papa chiede perdono : "Amarezza per le sofferenze arrecate dalla Chiesa" : Durante la sua visita Bergoglio ha "chiesto perdono al Signore per questi peccati, per lo scandalo e il senso di tradimento procurati". Intanto Viganò accusa da un rifugio segreto: "Altri cardinali sapevano e hanno taciuto"

Perché monsignor Viganò non può chiedere le dimissioni del Papa : Le motivazioni per cui l'iniziativa dell'ex Nunzio non può produrre effetti concreti sul futuro del pontificato di Francesco

Papà Thomas Markle chiede l’ultima chance : «Vorrebbe abbracciare Meghan ancora una volta» : Dal giorno del royal wedding (e, a ben guardare, anche da un po’ prima) Papà Thomas Markle, 74 anni e un passato da direttore di luci a Hollywood, le ha sparate grosse. In ordine sparso: ha saltato il matrimonio della figlia Meghan col principe Harry del Galles, ha venduto una serie di sue foto dei preparativi; ha raccontato a mezzo stampa presunte conversazioni private col figlio di Carlo d’Inghilterra e con la figlia; ha paragonato ...

L’ex nunzio in America chiede le dimissioni del Papa : Roma. L’ex nunzio negli Stati Uniti Carlo Maria Viganò accusa il Papa di aver coperto per anni (cinque, per la precisione) le nefandezze del cardinale Americano Theodore McCarrick e per questo ne chiede le dimissioni. E’ una prima volta nella storia anche questa, dopo la revoca della porpora a un pr

“Pedofilia - Papa Francesco deve dimettersi!”. Clamoroso - ecco chi lo chiede. E non è un perfetto sconosciuto : “Papa Francesco dunque ‘riconosca i suoi errori’ e, in coerenza con il conclamato principio di tolleranza zero, sia il primo a dare il buon esempio a Cardinali e Vescovi che hanno coperto gli abusi e si dimetta insieme a tutti loro”. È terremoto in Vaticano, l’epicentro è Monsignor Viganò, già nunzio apostolico negli Stati Uniti e delegato per le rappresentanze pontificie nella Segreteria di Stato della Santa Sede. L’argomento su ...

Papa FRANCESCO - "CHIESA HA FALLITO SU PEDOFILIA"/ Premier Irlanda chiede "verità e giustizia" : PAPA FRANCESCO in Irlanda. Pedofilia e famiglie Lgbt fra i temi trattati: grande attesa fra i fedeli della chiesa cattolica, che dovrebbe accorrere in massa, circa 35mila persone(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 17:38:00 GMT)

L'Irlanda chiede giustizia per le vittime della pedofilia. Papa Francesco : "Provo vergogna - la Chiesa ha fallito" : Subito l'incontro con le autorità, poi la visita alla Cattedrale di St. Mary a Dublino e questa sera la grande Festa delle famiglie. Papa Francesco affronta la difficile visita in Irlanda e incontrerà anche alcune vittime di pedofilia.Nel suo primo discorso, il Pontefice ha subito affrontato il tema del "grave scandalo causato in Irlanda dagli abusi sui minori da parte di membri della Chiesa incaricati di proteggerli ed educarli". ...

Papa : inammissibile la pena di morte. La Santa Sede ne chiede abolizione in tutto il mondo : La pena di morte 'è inammissibile'. E la Santa Sede 'si impegna con determinazione per la sua abolizione in tutto il mondo'. Lo afferma Papa Francesco che ha approvato una modifica al testo del ...

Papa : inammissibile la pena di morte; S.Sede ne chiede abolizione in tutto il mondo : La pena di morte "è inammissibile". E la Santa Sede "si impegna con determinazione per la sua abolizione in tutto il mondo". Lo afferma Papa Francesco che ha approvato una modifica al testo del Catechismo della Chiesa Cattolica, disponendo che venga tradotta nelle diverse lingue e inserita in tutte le edizioni. "Per molto tempo - ricorda il Papa nel 'rescritto pubblicato oggi - il ...

Papa : Gli idoli promettono vita - ma in realtà la tolgono. Il Dio vero non chiede la vita ma la dona : Allora ecco che il mondo offre il 'supermarket' degli idoli, che possono essere oggetti, immagini, idee, ruoli'. E ai credenti, il Papa ha rivolto alcune domande: 'Noi cristiani possiamo chiederci: ...