Pallavolo | il Brasile vola in finale | schiacciata 3-0 la Serbia

Pallavolo : Mondiali - Brasile-Usa 3-0 : ANSA, - TORINO, 28 SET - Il Brasile supera per 3-0, 25-20, 25-18, 25-19, gli Stati Uniti e conquista il primo posto nella Pool I delle Final Six dei Mondiali , davanti proprio agli statunitensi. Una ...

Mondiali Pallavolo : grave gesto antisportivo del ct del Brasile : Un gravissimo episodio di antisportività registrato ai Mondiali di pallavolo giunti alle final six di Torino : durante la sfida fra Brasile e Russia, vinta poi dai verdeoro per 3 set a 2,, il ct dei ...

Pallavolo – Torneo di Montreux : l’Italia brilla contro il Brasile - è finale per le azzurre : L’Italia femminile di Pallavolo di mette in tasca la finale del Torneo di Montreux Nel Torneo di Montreux la nazionale italiana femminile ha sconfitto il Brasile 3-2 (19-25, 25-18, 22-25, 25-17, 15-12), qualificandosi per la finale. Domani alle ore 16 si giocheranno il primo posto della manifestazione contro la vincente tra Turchia e Russia (in campo adesso). Le partite sono visibili in streaming a pagamento su Laola1.tv Molto ...