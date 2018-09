Pallanuoto | Euro Cup 2018-2019 | RN Savona vince e resta in corsa per la qualificazione

Pallanuoto - primo turno preliminare Euro Cup 2018-2019 : Primorac-Ortigia 9-5. I siracusani domani si giocano la qualificazione : La seconda giornata del primo turno preliminare dell’Euro Cup di Pallanuoto non sorride all’Ortigia: i siracusani sono stati battuti per 9-5 dai montenegrini del primorac, e domani si giocheranno la qualificazione contro i padroni di casa greci dell’Ydraikos. Siciliani indietro nel punteggio sin dal via e mai in grado di rientrare in partita. Partenza sprint dei montenegrini, che si sono portati subito sul 2-0, mentre ...

Pallanuoto : Len Euro Cup - La Rari Nantes Savona perde 6 a 5 con il Mornar Split : Ha preso il via ieri, nella piscina "Zanelli" di Savona il concentramento denominato Qualification Round I valevole per la Len Euro Cup, la coppa Europea di Pallanuoto. La Rari Nantes Savona ha perso ...

Pallanuoto - EuroCup 2018-2019 : ritorno amaro per il Savona - sconfitta di misura all’esordio con il Mornar : Un 6-5 davvero amaro quello che apre il gironcino preliminare di Euro Cup di Pallanuoto per quanto riguarda la Rari Nantes Savona. Al ritorno nelle coppe continentali, la compagine ligure, in casa alla Zanelli è stata sconfitta di misura dal Mornar, compagine croata guidata dall’ex di turno Marko Elez. I liguri provano la rimonta finale, ma non riesce davvero per pochissimo. Savona-Mornar 5-6 (1-3, 0-1, 1-1, 3-1) Savona: Soro, A. ...

Pallanuoto - primo turno preliminare Euro Cup 2018-2019 : Nais-Ortigia 5-11. Buon inizio per i siracusani : Sono scattati i quattro gironi del primo turno di qualificazione dell’Euro Cup di Pallanuoto: ottimo esordio per l’Ortigia, che ha superato i serbi del Nais per 11-5. I siciliani sono inseriti nel Girone D, che si disputa ad Ydra, in Grecia, e che vede impegnati anche i padroni di casa ed i montenegrini del primorac. Dopo un primo quarto equilibrato, e chiuso in vantaggio per 3-2 dai siracusani, grazie ad una marcatura a 2″ ...

Pallanuoto - primo turno preliminare Euro Cup 2018-2019 : Ortigia e Savona cercano l’accesso alla seconda fase : Scatteranno domani e si concluderanno domenica 30 i quattro gironi del primo turno di qualificazione dell’Euro Cup di Pallanuoto: saranno impegnate le italiane Ortigia e Savona. Le prime due classificate andranno al secondo ed ultimo turno, che decreterà le qualificate ai quarti di finale. L’Ortigia giocherà nel Girone D, che si disputerà ad Ydra, in Grecia, e se la vedrà con padroni di casa, con i serbi del Nais e con i montenegrini ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : sorteggiati i gironi. Le avversarie del Setterosa. Programma - orari e tv : Assieme ai gironi dell’Europa Cup 2019 maschile, sono stati sorteggiati anche quelli della sua controparte femminile. Così come il torneo maschile, anche in questo caso ci troviamo di fronte a un inizio di percorso verso Tokyo 2020, dal momento che il percorso è lo stesso: in quattro si qualificano per la World League, dove la prima staccherà il pass olimpico. La struttura dell’Europa Cup femminile è un po’ diversa da quella ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : sorteggiati i gironi. Le avversarie del Settebello. Programma - orari e tv : Sono stati sorteggiati, a Losanna, i gironi della prima fase dell’Europa Cup organizzata dalla LEN. Il torneo assume particolare importanza, perché metterà in palio quattro posti per le finals della World League, quest’anno valide per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, cui accederà la prima classificata. Il Settebello è stato sorteggiato assieme a Francia e Montenegro, ed esordirà il 23 ottobre proprio nel Paese ...

Pallanuoto - Europei 2018 : un Settebello incostante - c’è il potenziale per arrivare a Tokyo 2020 al top : “A me dispiace perché abbiamo dimostrato che ci manca ancora qualcosa per arrivare al top soprattutto per quanto riguarda la tenuta mentale, che è quello che Campagna ci chiede. La qualità c’è, ma dobbiamo ancora amalgamarci bene. La sconfitta ci farà bene per crescere in futuro” capitan Pietro Figlioli è uno che non ha peli sulla lingua, si è sempre espresso chiaramente dicendo come stanno le cose e lo ha fatto, prendendosi la ...

Pallanuoto - Serbia Campione d’Europa. Poker consecutivo dei Campioni Olimpici - la Spagna si arrende ai rigori : Un dominio incredibile, uno strapotere esagerato, un filotto fuori dal normale: la Serbia si è laureata Campionessa d’Europa per la quarta volta consecutiva confermandosi la Regina del Vecchio Continente. I Campioni Olimpici sono i padroni della Pallanuoto internazionale ma oggi hanno dovuto sudare per sconfiggere la Spagna nella Finale giocata nella bolgia della Picornell di Barcellona. I balcanici si sono imposti soltanto ai calci di ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia quarta. Campagna : “Miglioreremo - troppi sbagli in superiorità”. Di Fulvio : “Sconfitta utile verso le Olimpiadi” : L’Italia non è riuscita a conquistare la medaglia di bronzo agli Europei 2018 di Pallanuoto maschile. Il Settebello si è dovuto inchinare al cospetto della Croazia per 10-8 nella finalina per il terzo posto. I ragazzi di Sandro Campagna hanno così concluso la rassegna continentale ai piedi del podio, mancando l’appuntamento con la gloria proprio come due anni fa. Il furto subito in semifinale contro la Spagna ha probabilmente ...

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : Croazia-Italia 10-8. Le pagelle del Settebello : L’Italia è stata battuta anche dalla Croazia, per 10-8, nella finale per il bronzo agli Europei di Pallanuoto: il Settebello è stato fermato da un primo quarto disastroso, chiuso sul 4-0 dalla squadra balcanica. Gli azzurri non sono più rientrati in partita. Andiamo a scoprire le pagelle del Settebello. ITALIA 5.5 DEL LUNGO Marco, 5: forse la prestazione più opaca di questo torneo. Non arriva al 50% di parate, nel secondo periodo lo ...

Pallanuoto - Europei 2018 : il Settebello ‘annega’ sotto i colpi della Croazia - l’Italia giù dal podio a Barcellona : Il Settebello cede nella finale per il terzo posto sotto i colpi della Croazia: per l’Italia della Pallanuoto maschile niente bronzo agli Europei 2018 La Croazia, campione del mondo in carica, sconfigge nella finale per il terzo posto agli Europei di Pallanuoto, il Settebello. La squadra di Sandro Campagna inizia con il piede sbagliato il match valido per il terzo gradino del podio del torneo europeo. L’Italia scende in acqua ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia a mani vuote. Settebello tramortito dalla Croazia - sfuma il bronzo : L’Italia resta ai piedi del podio agli Europei di Pallanuoto: nella finale per il bronzo il Settebello perde contro la Croazia per 10-8 e consegna alla compagine balcanica il terzo posto nel torneo continentale. I ragazzi del CT Sandro Campagna pagano caro lo 0-4 subito nei primi otto minuti. Nel primo quarto è Jokovic a spaccare la partita a 5’50”, poi l’Italia continua a collezionare pali e traverse sulle superiorità ...

LIVE Italia-Croazia - Europei Pallanuoto in DIRETTA : il Settebello si gioca la medaglia di bronzo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Croazia-Italia: il Settebello non è riuscito a tornare in finale agli Europei di pallanuoto. Gli azzurri saranno in acqua oggi, sabato 28 luglio, alle ore 20.30 per cercare di terminare almeno sul gradino più basso del podio. I ragazzi del CT Sandro Campagna sono stati superati dalla Spagna padrona di casa, ed ora affronteranno la Croazia, sconfitta dalla Serbia. Appuntamento alle 20.30, la DIRETTA LIVE ...