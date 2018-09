Pallanuoto | Champions League 2018-2019 | pareggio per la Sport Management con il Terrassa

Pallanuoto - secondo turno preliminare Champions 2018-2019 : Brescia-Enka 12-3. Lombardi allo step decisivo : Ottime notizie per l’Italia nel secondo turno di qualificazione della Champions League di Pallanuoto: il Brescia, entrato in gioco in questa fase della competizione, supera anche i turchi dell’Enka per 12-3. I Lombardi sono così già qualificati al prossimo turno, dove quattro confronti con la formula andata/ritorno definiranno le ultime qualificate alla fase a gironi. Nel primo quarto Bertoli trova subito il vantaggio, ma a ruota ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : esordio vincente per la BPM Sport Management : Parte molto bene il cammino della BPM Sport Management nel secondo turno della Champions League di Pallanuoto 2018-2019. Nel primo incontro in terra spagnola la compagine tricolore batte per 12-4 i padroni di casa dell’Astralpool Sabadell: protagonisti Drasovic e capitano Luongo, autori di una tripletta. Questa è la sesta vittoria consecutiva tra primo e secondo round per i Mastini in campo europeo. Le parole di Baldineti: “Abbiamo fatto ...

Pallanuoto - secondo turno preliminare Champions 2018-2019 : Strasburgo-Brescia 5-16. Buona la prima dei lombardi : Sono scattati oggi i quattro gironi del secondo turno di qualificazione della Champions League di Pallanuoto: Buona la prima per il Brescia, entrato in gioco in questa fase della competizione, che ha superato i transalpini dello Strasburgo per 5-16. I lombardi sono stati inseriti nel Girone E, che si gioca ad Oradea, in Romania, e che vede impegnati anche i padroni di casa ed i turchi dell’Enka, che oggi hanno pareggiato 7-7. Brescia ...

Pallanuoto - secondo turno preliminare Champions 2018-2019 : Brescia e Sport Management cercano l’accesso allo spareggio decisivo : Scatteranno domani e si concluderanno domenica 30 i quattro gironi del secondo turno di qualificazione della Champions League di Pallanuoto: saranno impegnate le italiane Sport Management e Brescia. Le prime due classificate andranno al terzo ed ultimo turno, che vedrà quattro sfide con il doppio confronto andata e ritorno tra il 6 ed il 10 ottobre. La Sport Management sarà impegnata nel Girone D, che si giocherà a Sabadell, in Spagna, ed ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : cinque su cinque - Sport Management si aggiudica il girone : Un vero e proprio trionfo quello della BPM Sport Management in quel di Brasov. In terra rumena i Mastini trovano un fantastico cinque vittorie su cinque nel turno preliminare di Champions League e si aggiudicano il proprio girone. L’ultima sfida è stata vinta con i padroni di casa del Corona Sportul Brasov per 11-7. Le parole di Marco Baldineti dopo l’incontro: “Un’altra ottima gara dove abbiamo alternato difesa pressing e difesa a ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : quattro su quattro per la Sport Management : quattro su quattro: la BPM Sport Management vola nel turno preliminare della Champions League di Pallanuoto 2018-2019. A Brasov (Romania) i Mastini vincono ancora, battendo per 12-2 la formazione turca dell’Enka Sport Istanbul. Ennesimo successo netto, qualificazione ovviamente già arrivata aritmeticamente: domani l’ultimo incontro per chiudere in testa il girone. BUSTO BPM Sport Management 12 – ENKA Sport ISTANBUL 2 PARZIALI: 3-0; ...

Pallanuoto - qualificazioni Champions League 2018-2019 : Sport Management-Dynamo Lviv 22-8. Mastini a punteggio pieno dopo tre sfide : Prosegue di gran carriera la rincorsa della BPM Sport Management alla fase a gironi della Champions League di Pallanuoto: a Bravos, in Romania, fino a domenica si disputa il Girone A del primo turno delle qualificazioni ed oggi i Mastini hanno battuto per 22-8 gli ucraini della Dynamo Lviv nel terzo match del raggruppamento. Partita equilibrata soltanto nel primo quarto, poi gli italiani hanno dilagato già nel secondo periodo. Si è partiti ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : seconda vittoria per la Sport Management - battuto il Pays D’Aix Natation : seconda vittoria in altrettante uscite per la BPM Sport Management nel turno preliminare di Champions League di Pallanuoto 2019 in corso di svolgimento a Brasov, in terra rumena. I Mastini si sono imposti per 13-8 contro la compagine francese del Pays D’Aix Natation, risultato ovviamente molto netto, che mette in mostra il tasso di qualità della compagine italiana. Stasera sfida alla Dynamo Lviv. Le parole nel comunicato stampa di Giuseppe ...

Pallanuoto - qualificazioni Champions League 2018-2019 : Sport Management-Tbilisi 14-3. Buona la prima dei Mastini : Parte la rincorsa della BPM Sport Management alla fase a gironi della Champions League di Pallanuoto: a Bravos, in Romania, fino a domenica di disputa il Girone A del primo turno delle qualificazioni ed oggi i Mastini hanno battuto per 14-3 i georgiani del Tbilisi. Partita senza storia, chiusa già a metà gara, mentre capitan Stefano Luongo cala il poker. Nel primo quarto basta 1’10” alla compagine italiana per rompere il ghiaccio: in ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : BPM Sport Management impegnata nel turno preliminare : Dopo un’estate dedicata alle nazionali, tornano in scena i club per quanto riguarda la Pallanuoto europea. Da oggi, per tutto il week-end, è in programma il turno preliminare per quanto riguarda la Champions League maschile. Manifestazione importante perché vede ai nastri di partenza anche una compagine italiana: la BPM Sport Management, terza dello scorso campionato di A1. L’obiettivo per i Mastini è ovviamente quello di passare il ...