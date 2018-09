Palinsesto 2018 2019 | le novità di Alice e Marcopolo

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 29 Settembre 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 29 Settembre 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonat...

Ryder Cup 2018 : come vederla in tv? Gli orari - il programma e il Palinsesto completo : L’appuntamento più atteso del biennio va in scena sul Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, un sobborgo francese vicino Parigi. La Ryder Cup 2018 monopolizzerà il weekend del golf, tra venerdì 28 e domenica 30 settembre, con i migliori atleti dell’Europa e degli Stati Uniti pronti a sfidare in un duello epico, che si ripete ormai ogni due anni dal 1927. A Chaska, nel Minnesota furono gli Stati Uniti ad imporsi nel 2016, ...

Volley - Mondiali 2018 : le partite della terza fase in diretta tv su Rai Due! Abbuffata in chiaro : il Palinsesto completo - programma - orari delle partite : Grande notizia da parte della Rai che, visto i grandi risultati ottenuti con la messa in onda delle partite dell’Italia su Rai Due, ha deciso di ampliare la propria proposta per quanto riguarda i Mondiali 2018 di Volley maschile. La televisione pubblicata, infatti, ha rivelato che ben cinque partite della terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due! Una vera e propria Abbuffata di pallavolo su ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : come vedere la gara in tv. Gli orari e il Palinsesto su Sky e TV8 : Oggi andrà in scena il Gran Premio di Aragon 2018, quattordicesimo round della stagione del Mondiale MotoGP. La gara della classe regina è molto attesa in quanto si dovrebbe profilare l’ennesimo duello tra le Ducati ufficiali e l’Honda di Marc Marquez. L’iberico, leader del Mondiale con 67 punti di vantaggio sul secondo, proverà ad interrompere la striscia di tre successi consecutivi da parte delle Ducati per ipotecare il ...

Stagione concertistica 2018/19 di Palazzina Liberty in musica : il Palinsesto : È stata presentata a Palazzo Marino la Stagione concertistica 2018/19 di Palazzina Liberty in musica, il palinsesto dedicato alla musica

F1 - GP Singapore 2018 : prove libere 3 e qualifiche. Come vederle gratis e in chiaro in tv. Il Palinsesto di TV8 : Il weekend del GP di Sinagapore 2018 entra nel vivo con il sabato che assegnerà la pole position del quindicesimo round del Mondiale di Formula Uno. A sette gare dalla fine la situazione di classifica vede il britannico Lewis Hamilton in testa con 30 punti di vantaggio sul tedesco Sebastian Vettel, mentre nel campionato costruttori la Mercedes vanta 25 lunghezze di margine nei confronti della Ferrari. Sul tortuoso circuito cittadino di Marina ...

Rete 4 - Palinsesto 2018-2019 : conferenza stampa : [live_placement] Oggi al Centro Palatino a Roma sarà presentata la nuova Rete 4. TvBlog seguirà in liveblogging la conferenza stampa che inizierà a breve. Presenti il direttore della Rete Sebastiano Lombardi, il direttore generale dell'informazione Mediaset Mauro Crippa, il direttore del Tg4 Gerardo Greco e i volti di Rete Piero Chiambretti, Roberto Giacobbo, Nicola Porro, Barbara Palombelli e Gianluigi Nuzzi. Presente anche Piersilvio ...

F1 - GP Singapore 2018 : a che ora si gareggia? Il programma e il Palinsesto tv su Sky e TV8 : E’ giunto il momento di voltare pagina. La domenica di Monza è stata un duro colpo per le ambizioni mondiali della Ferrari e di Sebastian Vettel: l’errore alla variante della Roggia del tedesco, il trionfo di Lewis Hamilton e i 30 punti di distacco nella classifica generale dei piloti dall’alfiere della Mercedes sono dati non certo trascurabili nella rincorsa all’iride. Mancano sette gare al termine del campionato 2018 di ...

Real Time - Palinsesto autunno 2018 : cosa vedremo in tv : Palinsesto autunno 2018 di Real Time: ecco tutti i programmi che vedremo sul canale 31 del digitale terrestre Grandi novità e conferme nel Palinsesto televisivo di Real Time, il canale free di proprietà di Discovery Italia. Dopo l’articolo dedicato alla programmazione del Canale Nove, ecco tutti i programmi che vedremo in autunno 2018 sul canale 31 del digitale terrestre. Pronti a scoprirli con noi? Real Time canale: palinsesti autunno ...