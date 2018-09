Pagelle Juventus-Napoli 3-1 | Serie A 2018-2019 | Cristiano Ronaldo fa la differenza

oasport

(Di sabato 29 settembre 2018) CLICCA QUI PER IL VIDEO: HIGHLIGHTS E GOL DILasi aggiudica con il punteggio di 3-1 il big match dell’Allianz Stadium contro il, andando a rimontare inesorabilmente la squadra allenata da Carlo Ancelotti. Partono meglio i partenopei con 15 minuti perfetti, nei quali dominano il campo e vanno anche in vantaggio con Mertens. Da quel momento in poi,cambia passo, con giocate sopraffine, tiri, assist e ogni tipo di movimento utile per i compagni. Ne approfitta Mandzukic per segnare una facile doppietta e, anche Bonucci, che va a fissare il 3-1 dopo una sponda del portoghese. CR7 è il migliore in campo, per distacco, mentre Allan è il più positivo dei suoi. Male Mario Rui che si fa espellere nel momento migliore delcon due entrate troppo dure su Pjanic e Dybala. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI ...