Pagelle Inter-Cagliari | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 7^ giornata - primo

Inter - tre punti d'oro con la Fiorentina : cronaca e Pagelle : Terza vittoria consecutiva [VIDEO] dell'Inter tra Champions e campionato, la prima dinanzi al pubblico amico per quanto riguarda più strettamente il massimo torneo nazionale. Inoltre, c'è da registrare il primo gol di Icardi nella Serie A 2018/2019, insomma dalla notte del 'Meazza' teatro dell'anticipo tra i nerazzurri e la Fiorentina che ha aperto la sesta giornata, arrivano soltanto buone notizie per Luciano Spalletti. Non è stata una grande ...

Pagelle/ Inter-Fiorentina (2-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 6^ giornata) : Pagelle Inter Fiorentina (2-1): Fantalcalcio, i voti della partita che si è giocata nel turno infrasettimanale della Serie A (6^ giornata), i giudizi a tutti i protagonisti a San Siro(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 23:27:00 GMT)

Inter-Fiorentina 2-1 - Pagelle e tabellino - Serie A 2018/2019 : Inter-Fiorentina, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Inter-Fiorentina 2-1 - le Pagelle di CalcioWeb : 1/16 Spada/LaPresse ...

Pagelle Inter-Fiorentina 2-1 : Icardi gol e assist. D’Ambrosio decisivo. Chiesa è il migliore dei Viola : INTER Handanovic 6,5: il palo lo salva dopo pochi minuti sul tiro di Mirallas, poi è bravissimo a chiudere lo specchio a Simeone con un ottimo riflesso. La deviazione di Skriniar lo mette fuori dai giochi sul tiro di Chiesa D’Ambrosio 7: il migliore dell’Inter. Una moto sulla fascia destra nel primo tempo, poi nella ripresa prima salva un gol sul colpo di testa di Pjaca e poi trafigge Lafont con un inserimento da vero ...

Pagelle/ Inter-Fiorentina : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 6^ giornata - primo tempo) : Pagelle Inter Fiorentina: Fantalcalcio, i voti della partita che si è giocata nel turno infrasettimanale della Serie A (6^ giornata), i giudizi a tutti i protagonisti a San Siro(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 21:51:00 GMT)

LIVE Pagelle Inter-Fiorentina in DIRETTA : voti sesta giornata Serie A : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Inter-Fiorentina, anticipo del turno infrasettimanale del campionato di calcio di Serie A e valido per il sesto turno. Sarà una sfida importantissima per entrambe le formazioni: i nerazzurri non possono permettersi di perdere altri punti in casa e terreno nei confronti di Juventus e Napoli, mentre i viola vogliono mantenersi nelle posizioni d’alta classifica e proseguire un inizio ...

Sampdoria-Inter 0-1 - le Pagelle dei nerazzurri : decide Brozovic - il migliore : L'anticipo della quinta giornata di campionato tra Sampdoria ed Inter si conclude sul risultato di 0-1 per i nerazzurri grazie alla rete di Marcelo Brozovic al 92'. Un successo che permette alla squadra di Luciano Spalletti di salire a sette punti in classifica [VIDEO], agganciando proprio i blucerchiati. Ora si pensa gia' al turno infrasettimanale, con l'Inter che affrontera' la Fiorentina martedì sera, mentre la Sampdoria sara' di scena alla ...

Pagelle/ Sampdoria-Inter (0-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 5^ giornata) : Pagelle Sampdoria-Inter (0-1): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 5^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori a Marassi: tutti i giudizi(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 23:01:00 GMT)

Sampdoria-Inter 0-1 : Pagelle e tabellino - Serie A 2018/2019 : Sampdoria-Inter, 5ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Sampdoria-Inter 0-1 - le Pagelle di CalcioWeb : 1/11 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Pagelle/ Sampdoria-Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 5^ giornata - primo tempo) : Pagelle Sampdoria Inter: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 5^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori a Marassi: tutti i giudizi(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 21:19:00 GMT)

Pagelle / Inter Tottenham - 2-1 - : Asamoah fa la differenza. I voti della partita - Champions League gruppo B - : Pagelle Inter Tottenham , 2-1, : i voti della partita di San Siro, per il gruppo B di Champions League, incredibile vittoria nerazzurra in rimonta.

Inter-Tottenham - le Pagelle di Champions League : Dopo un inizio di campionato pessimo, l'Inter trova il riscatto al debutto in Champions League contro un Tottenham in vantaggio fino alla fine del match. Succede tutto negli ultimi minuti: al 41' del ...