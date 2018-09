Ortensia bianca | tutte le info

ideegreen

(Di sabato 29 settembre 2018) Tra i fiori bianchi, l’è indubbiamente tra i più eleganti. L’è perfetta da coltivare in giardino, in zone ombreggiate o a mezz’ombra. Nel linguaggio dei fiori rappresenta una profonda comprensione della vita. Le ortensie sono piante meravigliose e in molte varietà, il colore dei fiori cambia nel corso delle stagioni, creando un’atmosfera deliziosa e mutevole! Ortensie bianche, varietà Per le ortensie blu, azzurre o violacee e le ortensie rosa, il colore dei fiori dipende dal grado di acidità del suolo (pH 4,5 per petali blu, azzurri o viola). Il suolo può essere reso più acido con l’aggiunta di solfato di calcio e alluminio o solfato di alluminio. Se, invece, la reazione di pH del terreno è poco acida, così come succede nei terreni argillosi o con pH basico, l’apparirà con fiori rosa o tendenzialmente rossi. Alcune varietà ...