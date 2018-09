Oroscopo Paolo Fox di sabato 29 settembre

superguidatv

(Di sabato 29 settembre 2018) Torna anche dil’appuntamento con l’diFox! Il noto astrologo anche oggi,292018, ha parlato di stelle ed astrologia sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni dello zodiaco?Fox,oggi29Come se la passano i dodici segno dello zodiaco nella giornata di oggi,29? Ecco le previsioni e l’di oggi rivelato daFox segno per segno.29: Ariete, Toro e Gemelli Arietee domenica sono giornate importanti per te che stai cercando un pò di tranquillità nella vita. Sembra un paradosso che un segno come il tuo, governato da Marte, che accetta sempre tante sfide, sia in una condizione di calma, di apparente remissività. Anche perchè la tua esistenza non è mai stata calma e tu hai sempre spesso provocato le ...