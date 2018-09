Oltre la narrativa | Mark Fisher e David Foster Wallace tra fantastico | inquietante e

ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 settembre 2018) Tennis, TV, trigonometria e tornado (e altre cose divertenti che non farò mai più), di(traduzione di Vincenzo Ostuni, Christian Raimo e Martina Testa) e The Weird and the Eerie. Lo strano e l’nel mondo contemporaneo, di(traduzione di Vincenzo Perna), entrambi pubblicati da Minimum Fax, sono due testi difficilmente collocabili in una categoria,o meta. Due testi originali e pieni di spunti, che spaziano a trecensosessanta gradi nell’arte, nella musica, nello sport e nel vivere quotidiano. The weird and the eerie. Lo strano e l'nel mondo contemporaneo Prezzo: 14.45€ Acquista su Amazon Ultimo libro pubblicato in vita ...