Ogni euro in più speso per il debito pubblico è un euro tolto ai servizi per i cittadini?

L’Europa non esclude l’ipotesi bocciatura. Salvini : noi andiamo avanti in Ogni caso : Il clima (politico) è da guerra fredda. Sull’asse Roma-Bruxelles ieri il telefono è rimasto muto, ma la tensione altissima. Gli unici segnali sono arrivati a mezzo stampa, con il tentativo - reciproco - di non esasperare ulteriormente i toni. Almeno in questa fase. «Massimo dialogo con l’Ue» dice il premier Giuseppe Conte. «Non vogliamo andare allo...

Moscovici avverte l'Italia : 'Ogni euro di debito è un euro tolto ai servizi' : 'Se gli italiani continuano a indebitarsi, cosa succede? Il tasso di interesse aumenta, il servizio del debito diventa maggiore. Gli italiani non devono sbagliarsi: ogni euro in più per il debito è un ...

Veneto - regalare a Ogni neonato la bandiera di San Marco : la proposta in Regione costa 50mila euro l’anno : Tutti consapevoli di essere veneti fin da quando si viene al mondo. Veneti, o per meglio dire leghisti. Il sogno che aleggia nei palazzi veneziani, sotto la gestione della Regione con il marchio di Luca Zaia, si manifesta ormai nelle forme più diverse, salvo poi ricevere le censure costituzionali. Dall’accesso agli asili o alle case di riposo. Dall’obbligo di esporre le bandiere sugli edifici pubblici alla promozione del dialetto al ...

Fondi Lega - sequestro a rate da 600.000 euro Ogni 12 mesi : così rimborso in 76 anni : Un conto dedicato su cui versare ogni due mesi 100 mila euro, per un totale - minimo - di 600 mila euro all'anno. Sono i termini dell'intesa tra gli avvocati della Lega e la procura di Genova , ...

Malattie croniche e lavoro in Europa – Quali bisOgni : La presenza di una malattia cronica influisce sulla vita delle persone, inclusa la loro attività lavorativa – che si tratti di mantenere un lavoro o di riprendere a lavorare dopo una lunga assenza – con importanti ricadute per l’identità della persona stessa, sociali ed economiche. I risultati di una recente ricerca Qualitativa, realizzata nell’ambito di un progetto europeo triennale (PATHWAYS), costituiscono una base per lo sviluppo di nuove ...

Il lavoro dei sOgni : 4.000 euro al mese per sciare in 7 Paesi del mondo : Stowe Mountain Resort - VermontPark City - UtahVail - ColoradoHeavenly Mountain, Lake Tahoe - Sierra NevadaBeaver Creek Mountain - ColoradoVi piace sciare e fare snowboard? Vorreste farlo per due mesi non solo spesati in toto, ma anche pagati? Il vostro stipendio sarà di 10.000 dollari in tutto, ovvero circa 8.600 euro, e dovrete viaggiare in tre continenti per sperimentare e promuovere queste attività nelle località di 7 Paesi diversi. A ...

Tav in stand by dopo 10 progetti e 22 anni. Ma per Ogni euro ne renderebbe 4 : Torino-Lione ancora in discussione dopo 22 anni e 11 cambi di tracciato, nonostante 7 trattati, 8 delibere Cipe e 5 valutazioni di impatto ambientale. Gli esperti hanno calcolato quanto vale l’impatto socio-economico delle opere per realizzare la tratta internazionale: in totale 9 miliardi, considerando la quota di investimento diretto in capo all’Italia (3,1 miliardi), la produzione indiretta (3,4 miliardi) e le ...

Le tasse sono già aumentate : Ogni 10 euro 7 vanno allo Stato : Secondo uno studio di Federcontribuenti su uno stipendio da 1.500 euro ogni mese 349 euro vanno in tasse. Oltre al danno la...