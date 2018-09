Occhio all’influenza autunnale | in 5 milioni a letto Come può manifestarsi

caffeinamagazine

(Di sabato 29 settembre 2018) L’influenza che verrà causerà in Italia un’epidemia di “intensità media”, che costringerà a“non meno di 5di persone” – alle quali se ne sommeranno “almeno altrettante colpite da sindromi parainfluenzali” – ma che potrebbe anche riservare sorprese perché “molto dipenderà dal meteo: se l’inverno dovesse essere più lungo e freddo, sicuramente si avranno più malati”. E’ la previsione di Fabrizio Pregliasco, che a Milano è virologo e ricercatore del Dipartimento di scienze biomediche per la salute dell’università degli Studi, e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi. L’esperto ha diffuso la sua stima oggi nel capoluogo lombardo, in occasione del tradizionale incontro sul tema promosso da Assosalute-Federchimica, l’Associazione nazionale farmaci di automedicazione. ...