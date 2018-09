Noccioli di ciliegia da coltivare | da mangiare e da bere

ideegreen

(Di sabato 29 settembre 2018) Viene spontaneo a tutti, o quasi, gettaredinella spazzatura certo un po’ scocciati di non poter gustare, sia mai, unasenza seme. Proviamo a pensarla in modo diverso però, ovvero a capire invece di infastidirci, come fare ad utilizzare questia nostro vantaggio. Vi sto chiedendo di fare un esercizio di fantasia e creatività e sono certa che porterà buoni frutti, anche se il seme non sarà piantato a terra. (altro…)dida, dae daIdee Green.