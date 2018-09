NBA – Thompson tira fuori l’orgoglio Cavs | ma la risposta dai Celtics è devastante | “non

sportfair

(Di sabato 29 settembre 2018)l’orgoglioe provocae Sixers: Marcus Morris e Ben Simmons non perdono l’occasione di rispondergli a tono Dopo l’addio di LeBron James, la caratura dei Cleveland Cavaliers sembra essere crollata a picco agli occhi di tutti. Nonostante la presenza di giocatori di livello come Kevin Love e il giovane rookie Collin Sexton, secondo gli addetti ai lavori l’assenza del ‘Re’ potrebbe rivelarsi fatale dep i ragazzi di coach Lue. Mentre in Ohio dunque si lavora per far cambiare opinione alla critica, con la consapevolezza di tutte le difficoltà del caso, Tristanha deciso di alzare la voce,ndol’orgoglio della squadra che da 4 anni si presenta alle Finals come Campione ad Est: “siamo ancora quattro volte campioni a Est, quindi finché non ci elimineranno non ci sarà molto da dire. Boston o Philly ...