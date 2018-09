Musica in lutto Morto Marty Balin fondatore dei Jefferson Airplane

Lutto nella Musica italiana. “Morirò a 140 anni” - diceva. E invece se n’è andato ora : “Credo che morirò a 140 anni cadendo da cavallo, o per un incidente, perché non posso morire prima di aver imparato un sacco di altre cose”, lo aveva detto per scherzo, nel 2016, in un’intervista a “La voce del Trentino”. Il 18 settembre 2018, poi, all’età di 65 anni, è morto davvero. musica in Lutto per il decesso prematuro di Goran Kuzminac, musicista di origini serbe che, pur non avendo mai raggiunto un’enorme popolarità, è stato ...

“Non ti dimenticherò…”. Musica in lutto : l’ex fidanzata del cantante rompe il silenzio : ‘’Ti ho adorato dal giorno in cui ti ho incontrato, quando avevo diciannove anni, e lo farò per sempre. Sono così arrabbiata, sono così triste che non so cosa fare. Tu sei stato il mio più caro amico per così tanto tempo’’. Ariana Grande rompe il silenzio dopo la morte dell’ex fidanzato e cantante Mac Miller. Lo ha fatto con un lungo post che raccoglie più di 15 milioni di visualizzazioni in poche ore e un video in cui Mac scherza con ...

“Ciao Maestro”. Musica italiana in lutto - la notizia della morte diffusa poco fa : La notizia ha gettato nel lutto tutto il mondo della Musica classica. Nella notte è scomparso a Padova uno degli ultimi grandi maestri italiani: Claudio Sciomone fondatore e direttore dei Solisti Veneti dal 1959. Avrebbe compiuto 84 anni il 23 dicembre: il decesso a causa di problemi respiratori, successive ad una rovinosa caduta di poiche settimane fa che gli aveva procurato la frattura di alcune costole.L’ultimo concerto dei Solisti Veneti si ...

“Addio maestro”. Musica in lutto - l’omaggio di tutto il mondo : Fautore di uno stile pianistico altamente percussivo, profondamente legato alle sue radici afro-caraibiche. Il musicista statunitense Randy Weston, pianista “patriarca” della Musica jazz, è morto ieri all’età di 92 anni a Brooklyn, il quartiere newyorchese in cui era nato il 6 aprile 1926. L’annuncio della scomparsa è stato pubblicato oggi dal «New York Times».Weston è stato anche un memorabile compositore: sono suoi temi ...

“Addio”. Musica in lutto per la morte del chitarrista : il ricordo dei colleghi : L’ex chitarrista dei Lynyrd Skynyrd, Ed King, pioniere del rock e autore della hit “Sweet Home Alabama”, è morto a 68 anni. L’annuncio è arrivato sul suo account ufficiale di Facebook. Nel post si legge che King è deceduto mercoledì nella sua casa, senza fare accenno alle cause, ma secondo la rivista “Rolling Stone” il musicista combatteva da tempo contro un cancro ai polmoni. “È con grande ...

Lutto nella Musica d'autore italiana : è morto Claudio Lolli Ho visto anche degli zingari felici - Video : Addio a Claudio Lolli , fra i grandi protagonisti della musica d'autore italiana: dopo una lunga malattia, s'è spento all'età di 68 anni. Cantautore, poeta e scrittore di Bologna, nell'arco di una ...

Lutto nella Musica - è morta ieri Aretha Franklin a Detroit : ieri a Detroit si è spenta all’età di 76 anni una delle più grandi voci femminili della storia della musica contemporanea: parliamo di Aretha Franklin. La Franklin è morta a causa di un cancro al pancreas del quale soffriva da diversi anni (le era stato diagnosticato otto anni fa). Nata a Memphis il 25 Marzo del 1942, Aretha è stata proclamata da molti appassionati ed esperti di musica come “la regina del soul” e come un’icona della cultura ...

