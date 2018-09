“Multa fino a 500 euro” Il provvedimento che spaventa gli italiani Ma la legge parla

caffeinamagazine

(Di sabato 29 settembre 2018) Bisogna sempre prestare attenzione in ogni gesto quotidiano che può coinvolgere terzi. Le multe sono dietro l’angolo. Non solo quando si è alla guida di un’automobile o di un motorino ma anche quando si compiono normali gesti domestici. Per esempio, in molti Comuni dove ancora non è presenta la raccolta differenziata ci sono degli orari ben precisi durante i quali poter andare a gettare l’immondizia nei cassonetti. Se si viene pizzicati fuori orario si rischia una multa abbastanza ‘salata’. Fine? Macché. Anzi, la storia bizzarra arriva dal comune di Torino e riguarda un’anziana signora di ottant’anni. La donna, alla sua veneranda età, si è vista appioppare una multa di 50 euro. Motivo? Aver innaffiato i fiori sul suo balcone al primo piano di un palazzo di San Salvario e aver fatto cadere un po’ d’acqua di sotto. (Continua are ...