Motocross | GP Imola 2018 | Kiara Fontanesi è seconda in gara-1 dietro a Nancy van de Ven

(Di sabato 29 settembre 2018) L’olandesevan de Ven (Yamaha) trionfa nella prima manche del GP di, ultima tappa del Mondialedifemminile. Sul tracciato emiliano, tornato in grande stile nel calendario iridato, l’orange ha dominato la scena davanti alla nostra(Yamaha), distanziata di 5″287, e alla tedesca Larissa Papenmeier, a 7″374 dalla vincitrice. Un riscontro che consente alla van de Ven di avvicinarsi alla vetta iridata della nostranella graduatoria generale, ad una run dal termine. Domani si preannuncia, in-2, una lotta molto tesa tra le due.-1 dunque nella quale la Van de Ven, come detto, ha imposto il proprio ritmo fin dal primo metro, centrando un’ottima partenza e mantenendo una velocità di crociera inarrivabile per le altre. Ci ha provatoa tenere il passo ma c’è stato poco da fare. Lapiazza ...