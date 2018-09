Musica in lutto. Morto Marty Balin fondatore dei Jefferson Airplane : Musica internazionale in lutto. E’ Morto Marty Balin . Il fondatore e cantante dei Jefferson Airplane aveva 76 anni. Protagonista dell’estate dell’amore

Rock psichedelico - Morto Marty Balin : 04.20 E' morto Marty Balin, il co-fondatore della leggendaria band di 'folk Rock' psichedelico Jefferson Airplane. Lo ha reso noto il suo portavoce, Ryan Romensko, in un comunicato mentre mentre il gruppo Starship, nato dopo lo scioglimento dei Jefferson Airplane e con il quale Martin Balin ha suonato, gli ha reso omaggio su Facebook. Il cantante e chitarrista aveva 76 anni e si è spento mentre veniva trasportato in ospedale, a Tampa, in ...