morto l' arbitro Luigi Agnolin

Calcio : è morto l'ex arbitro Agnolin - diresse 226 gare in Serie A : È morto oggi l'ex arbitro internazionale Luigi Agnolin, una delle più celebri giacchette nere italiane, aveva 75 anni. Arbitro dal 1961, ha diretto 226 gare in Serie A in cui esordì il 18 marzo 1973 in Fiorentina-Cagliari (3-0). Nominato arbitro internazionale nel 1978, rappresentò l'Italia al Campionato mondiale di Calcio 1986 ed a quello di Italia '90. Nel 1980 era stato insignito del ...

morto a 75 anni l'ex arbitro Luigi Agnolin : nel 1986 fu il miglio fischetto del Mondiale : Luigi Agnolin aveva 75 anni e nel 1986 annullò un gol a Diego Maradona contro l'Uruguay. "Soltanto lui avrebbe potuto annullarmi quel gol", dichiarò in seguito il numero "diez". Fermo, diretto, ...

morto Agnolin - offese Bettega e per 4 anni non arbitrò la Juventus - Calcio : Figlio d'arte , il padre Guido arbitrò 155 partite di serie A, , Agnolin partecipò a due campionati del mondo: nel 1986 in Messico , e fu giudicato il migliore del torneo, , 1990 in Italia. Nell'87 ...

Luigi Agnolin morto - addio all’arbitro internazionale. Rappresentò l’Italia ai Mondiali 1986 : È morto l’ex arbitro Luigi Agnolin. Aveva 75 anni. In carriera ha diretto 226 gare in Serie A, in cui esordì il 18 marzo 1973 in Fiorentina-Cagliari (3-0). Nominato arbitro internazionale nel 1978, Rappresentò l’Italia ai Mondiali 1986, dove diresse anche la semifinale Germania Ovest-Francia, ed a quello di Italia ’90, durante il quale venne allontanato da Sepp Blatter dopo aver arbitrato Jugoslavia-Colombia. Tra il 1990 e il 1992 ...