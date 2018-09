Morta a casa : marito - non volevo soffrisse : ANSA, - ROMA, 29 SET - Avrebbe lasciato anche un biglietto Valter Pancianeschi, il 64enne fermato dai carabinieri per l'omicidio della moglie in un appartamento a Roma. Gli investigatori lo hanno ...

Roma. Trovata Morta in casa : marito - non volevo soffrisse : Avrebbe lasciato anche un biglietto Valter Pancianeschi, il 64enne fermato dai carabinieri per l’omicidio della moglie in un appartamento a Roma. Gli investigatori lo hanno trovato nell’appartamento. “Scusate, dovevo farlo. Non volevo che soffrisse” avrebbe scritto l’uomo. Per chi indaga alla base dell’omicidio c’era l’esasperazione dell’uomo per una forte depressione di cui da tempo soffriva ...

Terlago - trovata Morta in casa da una settimana : Terlago. morta da alcuni giorni, forse una settimana. Daria Zuccatti aveva 57 anni e viveva da sola in un appartamento nel centro di Terlago. La sua assenza è stata notata da alcuni parenti e da ...

Campodarsego - bidella trovata Morta in casa : ipotesi rapina violenta : Giallo sulla morte di una bidella di 53 anni a Campodarsego (Padova). Stamattina, 26 settembre 2018, non si è presentata al lavoro: è stata trovata in casa sua, morta, in una pozza di...

Giallo nel Padovano - non va al lavoro : trovata Morta in casa con accanto tracce di sangue : La donna, una bidella nubile che abitava da sola, non si era presentata a scuola in mattinata. Il dirigente scolastico aveva provato a contattarla ma senza riuscirci così ha chiamato i carabinieri che hanno fatto la macabra scoperta. Si sta cercando di capire se la morte della donna sia dovuta ad azione accidentale o violenta.Continua a leggere

Scomparsa da casa - Maria Teresa Torregrossa trovata Morta con un coltello nel petto : A denunciare la Scomparsa della 54enne era stato il marito che aveva riferito di essersi svegliato e di non aver trovato accanto a sé la moglie. Maria Teresa Torregrossa aveva lasciato a casa soldi, telefonino e cellulare, ritrovata cadavere alla periferia della sua città dietro ad alcuni arbusti.Continua a leggere

Merano - donna trovata Morta nella sua casa : è stata uccisa a coltellate : Il fatto di sangue in un appartamento della città altoatesina. Per il momento la dinamica e l'autore del delitto sono ignoti.Continua a leggere