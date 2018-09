Morace | Io al posto di Gattuso ? No

Un posto al sole anticipazioni : VALERIO DA SILVA sarà LUIGI Morace : Con la puntata in onda venerdì 10 agosto, Un posto al sole chiude la stagione televisiva 2017 – 2018 e – forte di rinnovo appena ottenuto – ci aspetta per la prossima serie, in partenza lunedì 27 agosto sempre su Rai 3. Proprio nel suo finale d’annata, Upas ci riserva alcune sorprese: siete pronti per la decisione clamorosa di Serena (Miriam Candurro) dopo la drammatica confessione di Filippo (Michelangelo Tommaso)? Siete ...