Monte Serra Candidato ai Luoghi del Cuore

retemeteoamatori

: Il Monte Serra brucia ancora - Adnkronos : Il Monte Serra brucia ancora - Adnkronos : Il Monte Serra brucia ancora - HuffPostItalia : 'In questo bar i pompieri mangiano gratis'. La gratitudine dei pisani per chi sta spegnendo le fiamme sul monte Ser… -

(Di sabato 29 settembre 2018) Gli Amici della Certosa di Pisa e Calci a seguito del drammatico incendio che ha distrutto vari ettari dei nostri amati Monti Pisani, ha promosso una raccolta di firme per promuoverlo tra ideldel FAI. Per votare è semplicissimo basta un click al seguente link e seguire le istruzioni riportate. >>>DAI IL TUO VOTO QUI<<< Noi di Rete Meteo Amatori abbiamo già dato il nostro voto! Descrizione Iniziativa IlPisano, noto anche con la forma plurale Monti Pisani (da non confondere con la denominazione omonima delle Colline pisane), è un sistema montuoso di modeste dimensioni facente parte del Subappennino Toscano, situato nella parte centro-nord della Toscana, e separa Pisa e Lucca. Il nome corretto è al singolare, ma la forma plurale è più diffusa, e in questa molti comprendono anche i Monti d’Oltreserchio. In realtà i monti sono tutti ...