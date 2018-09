Mondiali volley 2018 – Il Brasile è la prima finalista | i verdeoro non danno scampo alla

Mondiali volley 2018 – Italia out - da Giannelli a Colaci : le parole degli azzurri : Mondiali Maschili: conclusa la rassegna iridata, il commento di alcuni azzurri La Nazionale Italiana si è svegliata questa mattina con ancora addosso la delusione per l’eliminazione dalla Final Six, che l’ha quindi estromessa dalle partite valevoli per le medaglie in programma oggi al PalaAlpitour. Blengini e i suoi ragazzi hanno dunque concluso il loro percorso con un quinto posto che lascia l’amaro in bocca per come si erano sviluppate ...

LIVE Brasile-Serbia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : prima semifinale - i verdeoro partono forte : 1-0 : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Brasile-Serbia , prima semifinale dei Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero ...

LIVE Brasile-Serbia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : prima semifinale - i verdeoro partono forte : 1-0 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brasile-Serbia, prima semifinale dei Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino le due squadre si sfidano per un posto nell’atto conclusivo di domani contro la vincente di USA-Polonia: si preannuncia una partita particolarmente avvincente e appassionante aperta davvero a ogni risultato, può succedere davvero di tutto in un confronto tra due eccellenti formazioni che si ...

Italia-Canada volley femminile - Mondiali 2018 : a che ora inizia e su che canale vederla in tv : L’Italia affronterà il Canada nella seconda partita dei Mondiali 2018 di volley femminile, l’appuntamento è per domenica 30 settembre a Sapporo (Giappone). Le azzurre, dopo l’esordio vincente contro la Bulgaria, vanno a caccia di un nuovo successo fondamentale in ottica qualificazione alla seconda fase dove si porteranno dietro tutti i risultati ottenuti in questo turno della rassegna iridata. La nostra Nazionale partirà con ...

Volley : Mondiali 2018 - oltre tre milioni hanno visto in TV Italia-Polonia : TORINO - Per l' Italia del Volley c'è da registrare la cocente delusione per l 'eliminazione dal Mondiale ma la nostra nazionale può dire a ragione di essere entrata nei cuori degli appassionati che, ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia quinta e risale nel ranking FIVB! Terzo posto nel mirino - fondamentale per la qualificazione alle Olimpiadi 2020 : L’Italia ha concluso i Mondiali 2018 di Volley maschile al quinto posto, un risultato inferiore rispetto a quello che il grande pubblico si aspettava dopo le prime due settimane da sogno ma al Pala Alpitour di Torino sono arrivate due sonore lezioni inflitte da Serbia e Polonia. Il quinto posto ottenuto nella rassegna iridata casalinga è positivo solo per un aspetto: il ranking internazionale FIVB. L’Italia, infatti, ha notevolmente ...

Mondiali volley femminili 2018 – Italia ok all’esordio : tutti i risultati e le classifiche dopo la prima giornata : Mondiale Volley Femminile 2018 – risultati e classifiche della prima giornata Pool A, Yokohama Messico-Camerun 1-3 (25-17, 23-25, 16-25, 21-25); Germania-Olanda 1-3 (25-22, 21-25, 22-25, 30-32); Giappone-Argentina 3-0 (25-15, 25-13, 25-12). Classifica: Giappone, Camerun e Olanda (1V 3p), Germania, Messico e Argentina (0V 0p). Pool B, Sapporo Italia–Bulgaria 3-0 (25-15, 25-19, 25-22); Turchia-Canada 3-0 (25-18, 25-13, 25-15); ...

LIVE Brasile-Serbia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : prima semifinale - i verdeoro per la quinta finale consecutiva! Gli slavi per l'impresa : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Brasile-Serbia , prima semifinale dei Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero ...

LIVE Brasile-Serbia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : prima semifinale - i verdeoro per la quinta finale consecutiva! Gli slavi per l’impresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brasile-Serbia, prima semifinale dei Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino le due squadre si sfidano per un posto nell’atto conclusivo di domani contro la vincente di USA-Polonia: si preannuncia una partita particolarmente avvincente e appassionante aperta davvero a ogni risultato, può succedere davvero di tutto in un confronto tra due eccellenti formazioni che si ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : il Canada ai raggi X. Che derby in panchina! Occhio alla potenza delle nordamericane : Italia-Canada è soprattutto un derby di panchine. Davide Mazzanti da una parte, Marcello Abbondanza dall’altra, due allenatori che si sono incrociati, si sono scambiati i timoni durante la loro carriera ormai piuttosto lunga nonostante l’età tutt’altro che avanzata. Ravenna, Bergamo, Casalmaggiore sono le piazze dove entrambi hanno lavorato alla guida delle squadre di riferimento e ora si trovano di fronte nel palcoscenico più importante a ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : vincono tutte le big. USA - Russia - Brasile - Cina - Serbia a valanga. Ok Italia - brividi Olanda : In Giappone sono iniziati i Mondiali 2018 di Volley femminile. Prima giornata davvero molto ricca con ben 12 partite in programma, tutte le 24 Nazionali qualificate alla rassegna iridata sono scese in campo per fare il proprio debutto nella competizione. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE CAMERUN vs MESSICO 3-1 (17-25; 25-23; 25-16; 25-21) Pool A a Yokohama Impresa pazzesca delle africane che conquistano la prima ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : i risultati delle partite di oggi (29 settembre) e le classifiche dei gironi : oggi sabato 29 settembre si sono disputate 12 partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Tutte le big hanno vinto: USA, Serbia, Brasile, Russia, Cina si sono sbarazzate agevolmente delle proprie avversarie al pari dell’Italia che ha surclassato la Bulgaria mentre l’Olanda ha faticato più del previsto contro la Germania. Di seguito tutti i risultati di oggi sabato 29 settembre ai Mondiali 2018 di Volley femminile risultati DI ...

Mondiali volley 2018 – Zaytsev e l’addio di Juantorena : “fa sempre queste sparate - siete voi che non dovete fargli queste domande” : Zaytsev, l’addio di Juantorena e l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali di Volley 2018: le parole dello Zar dopo la sfida con la Polonia Italia out dai Mondiali di Volley 2018 già al primo set della sfida di ieri sera contro la Polonia. Gli azzurri nulla hanno potuto contro la loro tosta avversaria, che li ha messi in difficoltà sin dal primo minuto di gioco, eliminandoli dalla rassegna iridata. Ivan ...

Mondiali volley 2018 – Juantorena medita l’addio alla maglia azzurra : le parole dello schiacciatore italiano : Osmany Juantorena pensa all’addio alla maglia azzurra: le parole dello schiacciatore cubano dopo l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali di Volley 2018 Una serata amara e deludente, quella di ieri per la Nazionale italiana di pallavolo maschile e tutti i suoi tifosi. Gli azzurri hanno detto definitivamente addio al Mondiale già al primo set, perso contro la Polonia. Italia dunque eliminata dalla rassegna iridata, le cui ...