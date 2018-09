Mondiali volley 2018 | Blengini amaro | ' sapevamo sarebbe stato difficile'

Mondiali volley 2018 femminile - debutto vincente per l'Italia : All'esordio iridato, le azzurre rifilano un secco 3 a 0, 25-15; 25-19; 25-22, alla Bulgaria. Domenica 30 settembre, ore 6:40, il secondo impegno con il Canada

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia apre con una comoda vittoria sulla Bulgaria. Grande prestazione a muro : Comincia con una agevole vittoria il Mondiale 2018 di Volley femminile per l’Italia: a Sapporo (Giappone) le azzurre si sono sbarazzate per 3-0 della Bulgaria, conquistando il primo successo nella Pool B. I parziali: 25-15, 25-19, 25-22. Un match in cui le ragazze italiane hanno sfoderato una prestazione perfetta solamente nel primo set, denotando poi qualche incertezza di troppo nei parziali successivi, soprattutto palesando qualche ...

LIVE Italia-Bulgaria - Mondiali volley femminile in DIRETTA. Partenza a razzo azzurra : 3-0 senza problemi - demolite le bulgare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) le azzurre faranno il proprio esordio nella rassegna iridata e vogliono partire col piede giusto, la nostra Nazionale è sicuramente la grande favorita della vigilia e va a caccia di un successo importante visto che tutti i risultati verranno portati nella seconda fase fase. Le ragazze del CT Davide Mazzanti ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv di tutte le partite : I Mondiali 2018 di Volley femminile si disputeranno in Giappone dal 29 settembre 20 ottobre. Si preannunciano tre settimane di grande spettacolo con le migliori 24 Nazionali del Pianeta pronte a darsi battaglia. La Cina Campionessa del Mondo, gli USA Campioni del Mondo, la Serbia Campionessa d’Europa e il solito Brasile sembrano partire leggermente avvantaggiate con Olanda, Russia, Turchia e Giappone pronte al colpaccio insieme ...

Calendario Mondiali volley femminile 2018 - il programma e tutte le partite di oggi (29 settembre). Gli orari e come vederle in tv : oggi sabato 29 settembre iniziano i Mondiali 2018 di volley femminile che si disputeranno in Giappone fino al 20 ottobre. tutte le squadre in campo per ben 12 partite, un avvio col botto che si preannuncia davvero molto spettacolare anche se non ci sono big match e tutte le favorite della vigilia potranno contare su un inizio soft. L’Italia esordirà contro la Bulgaria alle ore 06.40, per la Russia il morbido impegno contro Trinidad & ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : risultati e classifiche dei gironi. Il calendario di tutte le partite : I Mondiali 2018 di Volley femminile si disputano in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Di seguito tutti i risultati e le classifiche della rassegna iridata. classifiche PRIMA FASE: POOL A (a Yokohama): Giappone, Paesi Bassi, Argentina, Germania, Camerun, Messico POOL B (a Sapporo): Cina, Italia, Turchia, Bulgaria, Canada, Cuba POOL C (a Kobe): USA, Russia, Corea del Sud, Thailandia, Azerbaijan, Trinidad & Tobago POOL D (a ...

