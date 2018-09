Mondiali donne | Van der Breggen d' oro | Guderzo di bronzo

Mondiali ciclismo 2018 : tra le donne vince Van der Breggen - bronzo alla Guderzo! : Assolo fantastico di Anna Van der Breggen nella prova elite donne dei Mondiali di Innsbruck, ma sale anche l'Italia sul podio della corsa iridata grazie all'impresa di Tatiana Guderzo, medaglia di ...

Volley : Mondiali donne - Italia debutto ok : ANSA, - ROMA, 29 SET - È iniziato con una vittoria il Mondiale femminile di pallavolo della nazionale Italiana che in mattinata, a Sapporo in Giappone, ha battuto 3-0, 25-15, 25-19, 25-22, la Bulgaria.

Diretta / Italia Bulgaria (risultato finale 3-0) : dominio azzurro - ottimo inizio! (Volley Mondiali donne) : Diretta Italia Bulgaria: info streaming video e tv Rai della prima partita della nostra nazionale ai Mondiali di volley femminile 2018 in Giappone, oggi 29 settembre.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 09:12:00 GMT)

Mondiali ciclismo Innsbruck 2018/ Streaming video diretta tv gara in linea donne : percorso - orario - vincitrice : diretta Mondiali ciclismo Innsbruck 2018 gara in linea donne Streaming video e tv: percorso, orari della gara iridata e azzurre (oggi sabato 29 settembre)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 02:15:00 GMT)

Mondiali ciclismo 2018 - titolo juniores donne a Stigger. Quarta l'azzurra Malcotti : Laura Stigger ha conquistato la prova juniores donne ai Mondiali di ciclismo su strada di Innsbruck, Austria , 71,5 km da Rattenburg a Innsbruck con 975 metri di dislivello, . L'austriaca, alla ...

LIVE Judo - Mondiali 2018 in DIRETTA : disastro Fabio Basile. E’ subito fuori! Ancora Giappone oro tra le donne : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Oggi, sabato 22 settembre, è il gran giorno di Fabio Basile, che si accinge ad entrare in gara con l’obiettivo ben preciso di prendersi la scena e salire sul podio nella categoria -73 kg, riscattando in tal modo una competizione iridata che finora non ha arriso ai colori azzurri. Basile ha conquistato l’oro a Rio 2016 nella ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : tutti i convocati dell’Italia! Uomini - donne - Under23 e juniores : Giornata di presentazioni a Milano per quanto concerne la Nazionale italiana di Ciclismo su strada prossima a partecipare ai Mondiali 2018 di Innsbruck (Austria). Davide Cassani ha diramato un elenco di 11 corridori per quanto concerne la corsa dei professionisti e potendo gareggiare 8 il 30 settembre, appare evidente che Cassani voglia riservarsi un po’ di tempo per pensarci: Questi i nomi: Fabio Aru (UAE Team Emirates), Gianluca ...

Mondiali donne - ecco le azzurre : Il commissario tecnico della nazionale italiana femminile Davide Mazzanti ha comunicato la lista delle 14 azzurre che prenderanno parte ai Mondiali in programma in Giappone dal 29 settembre al 20 ...

LIVE Canottaggio - Mondiali 2018 in DIRETTA : si concludono le batterie - l’Italia cerca risposte dalle donne : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Canottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi ci sarà l’esordio del paraCanottaggio, mentre si proseguirà con le batterie ed inizieranno i ripescaggi. Saranno sei gli equipaggi azzurri impegnati, tre in specialità olimpiche, due in specialità non olimpiche ed uno in specialità non paralimpiche. OASport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di Canottaggio. ...

Pentathlon - Mondiali 2018 : la Bielorussia si aggiudica l’oro nella staffetta donne davanti a Germania e Guatemala : Hanno preso il via ufficialmente con la staffetta femminile i Mondiali 2018 di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Città del Messico. La prima gara ha visto la medaglia d’oro per la Bielorussia che, con Anastasiya Prokopenko e Iryna Prasiantsova completano le cinque prove con il punteggio complessivo di 1381. Medaglia d’argento per la Germania (Annika Schleu e Ronja Steinborn) a quota 1364, mentre il bronzo lo conquista il ...