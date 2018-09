Mondiale volley | esordio ok per l' Italia | le azzurre battono 3-0 la Bulgaria

Volley - inutile successo dell’Italia contro la Polonia : azzurri fuori dal Mondiale. “Ma dovevamo vincere per i nostri tifosi” : Le speranze finiscono alle 21.41. Simone Giannelli serve una palla veloce a centro per Simone Anzani che schiaccia, ma viene murato. È il 25 a 14 per la Polonia. Le riserve biancorosse dall’angolo del campo entrano e festeggiano come se la partita fosse finita, invece è soltanto il primo set. Con lui finiscono anche le possibilità di andare in semifinale. La partita, alla fine, termina col risultato di 3-2 per l’Italia. La Polonia è prima. Oggi ...

Volley - le azzurre cominciano col piede giusto il Mondiale : 3-0 alla Bulgaria : Convincente esordio per l'Italia femminile del Volley al campionato Mondiale che si svolge in Giappone. Le ragazze guidate dal c.t. Davide Mazzanti, infatti, hanno rispettato il pronostico della ...

Italvolley - vittoria amara : fuori dal Mondiale a testa alta : Filippo LanzaOsmany JuantorenaIvan ZaytsevSimone AnzaniMassimo ColaciDaniele MazzoneSimone Giannelli«Papà, non ho capito se abbiamo vinto o abbiamo perso». Un attimo di silenzio, poi il genitore prende in braccio il figlio e gli sussurra qualcosa in un orecchio. L’Italia ha battuto la Polonia, è vero, ma è comunque eliminata dai Mondiali di pallavolo: nel parcheggio del PalaAlpitour d Torino il clima non è dai migliori, a testimonianza che ...

LIVE Italia-Polonia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : Vittoria amara dell’Italia - che è uscita dal Mondiale perdendo il primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino la nostra Nazionale si gioca il tutto per tutto, siamo all’ultima spiaggia e serve davvero un’impresa per qualificarci alle semifinali: dobbiamo vincere per 3-0 con almeno 15 punti di scarto complessivi se vogliamo accedere tra le quattro grandi del Pianeta. Gli azzurri devono gettare il cuore ...

Mondiale volley - Italia eliminata : 23.21 Il sogno di riagguantare le semifinali dura solo 25'.Tanti ne servono alla Polonia per stampare un 25-14 nel primo set e sancire l'esclusione degli azzurri dalla Final Six di Torino.Un set che sembra il quarto della partita di mercoledì contro la Serbia, con l'Italia sotto 8-4 al primo timeout tecnico e che subisce servizio e attacco degli avversari senza essere in grado di reagire.Mondiale finito, dopo le prime due fasi con gioco e ...

Volley - Italia-Polonia 0-1. Italia fuori dal Mondiale : Con 6 muri e 3 battute vincenti i campioni del mondo in carica prendono il largo non lasciando mai la possibilità agli azzurri di rientrare subendo un parziale importante: 25-14. Squadra di Blengini ...

Mondiale volley - Polonia-Serbia finisce 3-0 : all'Italia serve un'impresa : Ancora cattive notizie per l'Italia dal Pala Alpitour di Torino dopo la sconfitta 3-0 contro la Serbia nella partita d'esordio nel gruppo J delle Final Six. La Polonia batte 3-0 i serbi , che si ...

Volley - Mondiale : Usa-Russia 3-0 - alle 20.30 Polonia-Serbia : stati uniti-russia 3-0 , 25-22, 25-23, 25-23, - La Russia è fuori dal Mondiale. Dopo la sconfitta con il Brasile, la squadra di Shliapnikov cede nettamente agli Stati Uniti e finisce la sua avventura ...

Volley - Mondiale - Polonia-Serbia 3-0 - l'Italia deve vincere e contare : La gara che non ti aspetti. O forse che hai solo paura di immaginare. La Polonia soffre, va sotto, ma alla fine conquista la vittoria più netta con la Serbia che ci aveva demolito la sera prima. E ...

Italvolley - riparte il sogno Mondiale : via alla Final Six : Torino è pronta a sostenere gli azzurri. Questa sera alle 21.15 gli Azzurri affronteranno la Serbia, antipasto della grande...

Torna in campo l’Italvolley - tra il sogno Mondiale e una proposta di matrimonio : Filippo LanzaOsmany JuantorenaIvan ZaytsevSimone AnzaniMassimo ColaciDaniele MazzoneSimone GiannelliRush finale. L’Italia del volley Torna in campo per il terzo e ultimo turno del Mondiale di pallavolo: al Palasport Olimpico di Torino gli azzurri vanno a caccia di un posto in semifinale, sfidando prima la Serbia (stasera, 26 settembre, ore 21.15) e poi la Polonia campione in carica (venerdì 28 settembre, alla sera). Battendo Atanasijevic e ...

Volley Mondiale 2018 - Final Six : tutte le partite in diretta tra Rai 2 e Rai Sport : Ultimo giorno di riposo degli azzurri (diretta su Rai 2 HD) prima del rush Finale dei Mondiali, a Torino. Il primo ostacolo che si parerà alle 21.15 sulla strada dell'Italia è la Serbia della vecchia conoscenza Nikola Grbic. Gli azzurri di Blengini cercano la concentrazione per continuare a correre e ad entusiasmare il pubblico italiano: il PalaAlpitour di Torino si preannuncia caldo e gremito in tutti e 12.100 i posti ...

Volley - Blengini : dai campetti al Mondiale - Torino ti lancia ancora : Chicco, come tutto il mondo della pallavolo ha imparato a chiamarlo, da domani avrà l'onere e l'onore di questo privilegio. Una cosa unica: il Mondiale giocato nel proprio Paese con la fase finale ...

Volley - Mondiale : Italia sorteggiata con Serbia e Polonia : L'Italia è stata inserita nel girone J delle Final Six di Torino e si giocherà l'accesso alla semifinale Mondiale sfidando Serbia e Polonia. E' questo l'esito del sorteggio avvenuto all'Nh Hotel ...