Mondiale donne | Guderzo | bronzo a 34 anni! Show Van der Breggen

Rugby - il ranking Mondiale aggiornato : Italia quattordicesima. Le donne sono settime : Momento di pausa per le nazionali di Rugby, in attesa dei Test Match di novembre. Andiamo a scoprire il ranking mondiale aggiornato sia per quanto riguarda gli uomini che le donne. Uomini 1 (1) NEW ZEALAND 94.52 2 (2) IRELAND 90.12 3 (3) WALES 85.94 4 (4) ENGLAND 85.68 5 (5) AUSTRALIA 83.96 6 (7) SCOTLAND 83.02 7 (6) SOUTH ...