MINE VAGANTI Su canale Nove il film di Ferzan Ozpetek oggi | 29 settembre 2018

Sorteggio Champions League 2018-2019 : le possibili avversarie di Juventus - Napoli - Roma e Inter. Tre spagnole in prima fascia - inglesi MINE vaganti : Si svolgeranno giovedì 30 agosto alle ore 18.00 al Grimaldi Forum di Montecarlo i sorteggi della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Saranno ben quattro le rappresentanti italiane che prenderanno parte alla più importante competizione europea per club, a seguito della rivoluzione dei regolamenti per la qualificazione al torneo, a cui ora accedono direttamente le prime quattro della classifica del campionato di Serie A. I campioni ...