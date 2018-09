Milano Tre giornate di festa per incontrare coloro che aiutano i più bisognosi

Borsa - Milano in caduta libera perde oltre il 3 - 72%. Piazza Affari giù con le banche. Spred a 267 punti : Le Borse europee proseguono in rosso dopo l’apertura negativa di Wall Street mentre Milano si conferma in caduta libera come reazione alla manovra economica del governo Lega-Cinque Stelle. L’indice Ftse Mib, arrivato a perdere oltre il 4,6%, lima in chiusura - 3,72% a 20.711 punti. ...

Milano - travolta mentre attraversava sulle strisce da ciclista passato col rosso : è grave : La donna, 40 anni, ha battuto violentemente la testa sull'asfalto: in prognosi riservata al Niguarda

Milano. Biciclette : realizzata la prima rastrelliera pubblica posata da un privato : È stata inaugurata in via Felice Casati 27 la prima rastrelliera pubblica per la sosta delle Biciclette posata da un

Trecento opere contraffatte di Dadamaino - undici professionisti saranno processati a Milano : Quest'ultima si è oggi costituita parte civile nell'udienza preliminare davanti al gup Giusy Barbara, che ha rinviato a giudizio 11 persone, per lo più galleristi e lavoratori del mondo dell'arte, ...

Milano : nasconde oltre 8 chili di droga in casa - arrestato : Milano, 27 set. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano un grossista della droga, un pregiudicato italiano di 51 anni. Nel suo appartamento a Quarto Oggiaro gli agenti hanno trovato 5,3 chilogrammi di eroina, 1,5 chili di cocaina, circa 600 grammi tra hashish e marijuana e 48mila euro in cont

Il festival Milanoltre guarda a Oriente : Il festival - uno dei più longevi con 32 edizioni - resta un appuntamento innovativo, con spettacoli, video e incontri a cura dei migliori interpreti della danza italiana e non. Si parte con lo stile ...

Milano - oltre una tonnellata di hashish e mezzo chilo di cocaina nel muro del seminterrato. Polizia arresta milanese : Nascondeva oltre una tonnellata di stupefacenti. Per questo motivo un uomo, milanese di 42 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Milano con 1.100 chili di hashish e 550 grammi di cocaina nascosti in un box di via Padova. Le indagini sono state avviate dopo una segnalazione che riportava di un cittadino italiano, di cui si conosceva solo il nome, che aveva una Ford Focus di colore grigio, che avrebbe avuto un ingente quantitativo di droga in ...

Milano - prima rastrelliera pubblica per bici posata da un privato : Milano, 26 set., askanews, - È stata inaugurata stamattina in via Felice Casati 27 la prima rastrelliera pubblica per la sosta delle biciclette posata da un privato. Erano presenti gli assessori Marco ...

Lezioni al buio e realtà immersiva : Milano-Bicocca oltre le barriere : Lezioni al buio in collaborazione con l’Istituto dei Ciechi. Didattica senza barriere per mostrare le strategie messe in campo per coinvolgere gli studenti diversamente abili o con disturbi specifici di apprendimento (dsa). Esplorazioni geologiche alla portata di tutti grazie alla realtà immersiva. Sono solo alcune delle iniziative proposte dalla prima edizione di B.inclusion Days, la settimana di eventi organizzati tra il 1° e il 5 ottobre dal ...

Milano. Incidente in piazza Trento : morto il centauro Giancarlo Bocchini : Sinistro mortale in piazza Trento a Milano. Giancarlo Bocchini, 56 anni a bordo di una moto si è scontrato contro

Basket - Supercoppa Italiana 2018 : le quattro partecipanti ai raggi X. Milano sfida Trento - Torino e Brescia : Nel weekend si assegna il primo trofeo dell’anno del Basket italiao. A Brescia sabato 29 e domenica 30 Settembre si disputa la Supercoppa Italiana 2018. In campo quattro squadre: AX Armani Exchange Milano, Dolomiti Energia Trentino, Fiat Torino e Germani Basket Brescia. Andiamo ad analizzare le contendenti. A|X ARMANI EXCHANGE Milano: è la squadra favorita. I campioni d’Italia puntano alla loro terza Supercoppa consecutiva. Questa ...