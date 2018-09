Milano Al via il 1° ottobre il censimento permanente Istat

Sostenibilità : al via a Milano festival 'A seminar la buona pianta' - 3 - : ... che quest'anno verteranno attorno ai concetti di impresa responsabile, Sostenibilità e società benefit, si alternano momenti ludici-informativi che uniscono arte, scienza, spettacolo e divertimento. ...

Sostenibilità : al via a Milano festival 'A seminar la buona pianta' : Scrittori, artisti, musicisti, scienziati e uomini d'impresa insieme a Milano per incontri e spettacoli che si tengono da Palazzo Mezzanotte all'Orto Botanico di Brera, dalla Fondazione Feltrinelli ...

Prezzi di pacchetti VIP e biglietti per i Metallica a Milano nel 2019 - prevendita al via su TicketOne : Al via oggi la prevendita dei biglietti per il concerto dei Metallica a Milano, in programma per l'8 maggio all'Ippodromo Snai di San Siro. Dalle ore 10.00 di venerdì 28 settembre 2018, i biglietti per i Metallica a Milano saranno disponibili in prevendita attraverso i canali tradizionali, su TicketOne e TicketMaster, online, via call center e nei punti vendita autorizzati, dopo le pre-sale riservata agli iscritti dal Fan Club e ai ...

Milano. Ferrovia e scalo di Porta Genova : futuro e tracce di memoria : Il Municipio 6 di Milano organizza un imPortante evento per domani in collaborazione con MuseoLab6. Si tratta di una passeggiata

Milano : al via in Triennale la Milano Calcio City : Milano, 27 set. (AdnKronos) - (Stg/AdnKronos) Milano celebra il Calcio. Da oggi fino al primo ottobre alla Triennale di Milano si tiene il primo evento dedicato alla cultura e al gioco del Calcio. Cinque giorni in cui ospiti, come ex calciatori e giornalisti, comici e politici,

Milano : al via 'Stagione Capitale' in Fondazione Feltrinelli : Milano, 27 set. (AdnKronos) - Torna, alla sua seconda edizione, 'Stagione Capitale', un programma di iniziative scientifiche e culturali in Fondazione Giangiacomo Feltrinelli a Milano, che per il 2018-19 avrà come titolo 'Rethinking Capitalism'. La kermesse di propone di stimolare una riflessione co

Al via la prevendita dei biglietti per Ed Sheeran a Roma e Milano nel 2019 : prezzi e info utili per l’acquisto su TicketOne : Parte la prevendita dei biglietti per Ed Sheeran a Roma e Milano. La prevendita dei biglietti per il concerto di Firenze inizierà invece il 1° ottobre (da App Firenze Rocks) e il 2 ottobre su TicketOne.it. I biglietti per Ed Sheeran a Roma e Milano nel 2019 sono disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di oggi, giovedì 27 settembre, attraverso il circuito TicketOne, online e via call center. La disponibilità dei biglietti è molto limitata e ...

Aggressione al figlio di Simona Ventura - il gup di Milano : "Processo abbreviato a fine ottobre" : Ha detto no all'esame del diciannovenne, sì all'acquisizione della cartella clinica. I quattro imputati sono ancora in carcere, l'accusa è tentato omicidio aggravato

Milano - al via Stati generali su ricerca marina : Milano, 26 set. - (AdnKronos) - La ricerca marina sta assumendo un ruolo sempre più importante e strategico nell’economia sostenibile, ma l’Italia investe ancora troppo poco rispetto ad altri Paesi dell’Unione Europea. Di questo si parla in occasione degli Stati generali della ricerca marina organiz

Pontecagnano - sottopassaggio in via Milano : il sindaco risponde ai cittadini : Pontecagnano. Continuano ormai da parecchie settimane le proteste dei cittadini di Pontecagnano verso le istituzioni comunali in merito al malfunzionamento delle sbarre del passaggio a livello situato ...

Milano. Aperta la nuova scuola media in via Hermada : Diciotto aule, nove laboratori, un’aula polifunzionale, una biblioteca, il refettorio e una palestra di oltre duecento metri quadrati utilizzabile anche

Milano : aperta la nuova scuola media in Via Hermada : La superficie che ospita l'edificio di tre piani , circa 2.200 mq, e un grande giardino con alberi e aree per praticare sport all'aperto come pallavolo, pallacanestro, salto in alto, salto in lungo e ...

Milano : prorogata mostra 'Viaggio nel tempo con M4' al museo archeologico : Milano, 24 set. (AdnKronos) - E' stata prorogata di due settimane 'Viaggio nel tempo con M4', la mostra dedicata ai ritrovamenti archeologici rinvenuti nel corso degli scavi per la realizzazione della linea Blu della metropolitana milanese. Fino al 7 ottobre, al museo archeologico di corso Magenta 1