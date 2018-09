Milan | ora la svolta | tre partite per rilanciarsi

Probabili formazioni/ Sassuolo Milan : diretta tv - orario - le notizie live (Serie A 7^ giornata) : Probabili formazioni Sassuolo Milan: la diretta tv, l’ orario e le notizie live su moduli e titolari alla vigilia della partita di Serie A per la 7^ giornata(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 08:57:00 GMT)

Milan - Suso : 'Ci manca mentalità da grande squadra - ma Gattuso non ha colpe. E la Champions è ancora possibile' : 'manca mentalità da grande squadra? Sono d'accordo con il mister'. Inizia così la lunga intervista concessa da Suso a Sky Sport , l'esterno spagnolo analizza i limiti del Milan: 'Il gioco da grande squadra ce l'abbiamo, così come tutto il resto, ma non la mentalità . Come quando dobbiamo gestire il vantaggio o stare più ...

Milan - Higuain ancora in dubbio : Non è ancora certa la presenza di Gonzalo Higuain nel Milan che domenica sera affronterà il Sassuolo. Come riportato da Sky Sport , oggi il Pipita non si è allenato con la squadra : sarà decisiva la rifinitura di domani.

Monza - Galliani lancia la sfida al Milan : “ero solo in prestito ai rossoneri - ora voglio il derby” : Adriano Galliani ha parlato della nuova esperienza che sta per iniziare al Monza sotto la presidenza di Silvio Berlusconi Adriano Galliani si è definito solo “in prestito al Milan“, lui in realtà ha sempre tifato Monza, o almeno così sostiene. Dopo l’ufficialità dell’acquisizione da parte di Fininvest del 100% del Monza, Galliani ha parlato in conferenza stampa spiegando le intenzioni di Berlusconi relativamente al ...

Basket - Supercoppa Italiana 2018 : semifinale Milano-Brescia. Programma - orario e tv : Domani il Basket italiano assegnerà il primo trofeo della sua stagione. A Brescia sabato 29 e domenica 30 Settembre si gioca la Supercoppa Italiana 2018. In campo quattro squadre: AX Armani Exchange Milano, Dolomiti Energia Trentino, Fiat Torino e Germani Basket Brescia. Grande attesa per la seconda semifinale della manifestazione che metterà di fronte i Campioni d’Italia in carica dell’Olimpia Milano e i padroni di casa della ...

Un altro pareggio. Il Milan non va oltre l'1-1 a Empoli nel posticipo della sesta giornata della Serie A 2018-19. Allo Stadio Castellani i rossoneri falliscono nuovamente l'appuntamento con la prima ...

L'Empoli si prende un punto in rimonta con il Milan di fronte ai 13.000 del Castellani. Rossoneri in vantaggio con un autogol di Capezzi, poi la rimette nel binario giusto per i toscani un rigore di ...

Empoli-Milan 1-1. I rossoneri ancora senza vittoria. Pesa l'errore di Romagnoli : La sfida del Castellani tra Empoli e Milan si chiude in pareggio , 1-1, . Il rossoneri devono rinviare ancora l'appuntamento con la vittoria. SEGUI LA DIRETTA Nei 12 precedenti in Serie A tra Empoli e ...

