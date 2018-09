Milan | l' ombra di Conte su Gattuso

L’ombra di Antonio Conte sulla Serie A : ecco perché accetterebbe di allenare Roma o Milan : L’ultimo weekend di Serie A ci ha lasciato in eredità due dati oggettivi: la Roma è in piena crisi, mentre il Milan continua a balbettare. Entrambe sono lontane dalla vetta di ben 10 punti anche se i rossoneri devono ancora recuperare il match con il Genoa della prima giornata, che non si disputò per la tragedia del ponte Morandi. La squadra messa peggio è sicuramente quella giallorossa, reduce dalla sconfitta sul campo del Bologna e in ...