Milan | Gattuso sotto accusa

Conte al Milan - i tifosi vogliono l’ex Juve : Gattuso ‘stracciato’ nel sondaggio : Il fantasma di Antonio Conte aleggia sempre di più attorno a Rino Gattuso, attuale allenatore del Milan che – in questo avvio di stagione – non sta finora conseguendo i risultati sperati. In un sondaggio effettuato sulla nota pagina Facebook Milan’s World – Popolo Cuore Rossonero, l’attuale tecnico rossonero sembra avere ormai perso la fiducia dei propri tifosi, a beneficio dell’ex commissario tecnico della ...

Milan - l'ombra di Conte su Gattuso : La panchina di Gattuso è sempre meno stabile. Complice le ultime, deludenti, partite , il futuro del tecnico del Milan pare incerto. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'ombra di Conte sarebbe sempre più ingombrante. Decisive saranno le prossime tre gare, ossia le sfide con Sassuolo, Olympiacos , Europa League, e Chievo, . La dirigenza rossonera si attende ...

Gattuso sotto esame : 3 gare per guarire il Milan - ritorna il fantasma di Conte : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, ieri dopo l'incontro con la squadra, Singer, i consiglieri, Leonardo e Maldini, mancava il presidente Scaroni, che aveva lasciato il centro sportivo, si sono ...

Il Milan delude - Suso scagiona Gattuso : “non ha responsabilità” : Suso, ala destra del Milan, parla dopo il pareggio dei rossoneri contro l’Empoli: il calciatore scagiona il suo allenatore “La mentalità non è quella di una grande squadra – ha ammesso Suso dopo il pareggio del Milan contro l’Empoli ai microfoni di Sky Sport – perché quando siamo in vantaggio non dobbiamo prendere gol, dobbiamo stare più stretti. Penso sia una questione di tempo e fortuna perché la cosa più ...

Milan - Suso : 'Ci manca mentalità da grande squadra - ma Gattuso non ha colpe. E la Champions è ancora possibile' : 'manca mentalità da grande squadra? Sono d'accordo con il mister'. Inizia così la lunga intervista concessa da Suso a Sky Sport , l'esterno spagnolo analizza i limiti del Milan: 'Il gioco da grande squadra ce l'abbiamo, così come tutto il resto, ma non la mentalità . Come quando dobbiamo gestire il vantaggio o stare più ...

Milan - Rino Gattuso e la brutta sorpresa a Empoli : chi c'era in tribuna a guardarlo - pessime notizie per lui : Il Milan toppa ancora a Empoli e, probabilmente, Gennaro Gattuso ha scelto la sera sbagliata per dimostrare che la sua non è ancora una , grande, squadra: al Castellani, per un turno infrasettimanale ...

Milan - Gattuso si gioca la panchina contro il Sassuolo : ecco l’eventuale sostituto : panchina Milan – La stagione del Milan può essere considerata fino al momento deludente, il club rossonero è reduce dal pareggio sul campo dell’Empoli, non è bastato l’autogol di Capezzi, pareggio nel finale firmato Caputo su calcio di rigore. Non sono mancate critiche furiose nei confronti dell’allenatore Gennaro Gattuso, in particolar modo non convince il gioco, la squadra è competitiva ma non arrivano i ...

Milan - Gattuso col Sassuolo rischia l’esonero : pronta un’alternativa di lusso : Gennaro Gattuso a serio rischio, la panchina del Milan traballa notevolmente e già il nome del suo sostituto circola in ambienti di calciomercato Gennaro Gattuso è a serio rischio esonero. Dopo essere stato difeso a spada tratta dalla nuova dirigenza del Milan, con Maldini a capo del partito pro-Ringhio, ha continuato a collezionare brutti risultati e figure non proprio d’alto profilo. Questa squadra non ha carattere e la colpa di ...

Milan - l orgoglio di Gattuso 'Ho l idea giusta' : MilanO. Gattuso li difende a oltranza, secondo la legge di spogliatoio: non è l'ora dei processi sommari, semmai quella del riscatto, e l'allenatore si sta assumendo anche responsabilità non sue. Ma ...