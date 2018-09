Migranti | Salvini | decreto verso Quirinale

L'attacco choc de "L'Espresso" a Salvini : "Dl Migranti come leggi razziali" : L'ultimo numero in edicola de L'Espresso fa parecchio discutere. Infatti la copertina riprende al 'Difesa della razza' del 1938 e lo paragona al decreto immigrazione varato pochi giorni fa dal ...

Migranti - Salvini esulta : "Svuotata ex base militare Bagnoli" : L'ex base militare Bagnoli, in provincia di Padova, è stata sgomberata oggi dai Migranti che l'hanno occupata negli ultimi 3 anni. "In passato, durante i governi del Pd e di Alfano, aveva ospitato anche più di mille immigrati a spese degli italiani. A gennaio 2018 erano ben 379. Ora, zero!", dichiara con soddisfazione il ministro dell"Interno Matteo Salvini."Tutto - spiega il numero uno della Lega - è stato possibile anche grazie alla drastica ...

Migranti : Ciambetti - Salvini ha mantenuto la promessa - Bagnoli è chiusa : Venezia, 28 set. (AdnKronos) - “Il ministro Salvini ha mantenuto la promessa: la base di Bagnoli è stata liberata da ogni immigrato ed oggi è chiusa. E’ un grande risultato per il Veneto”. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, dà per primo la notizia: “L’informazione mi g

Salvini triplica centri di rimpatrio. Ecco quanti Migranti deve espellere : Diciamolo chiaramente: il dl Immigrazione approvato dal Consiglio dei ministri non risolverà all'istante i problemi sorti dopo anni di immigrazione incontrollata. Sarebbe impossibile. La bacchetta ...

Migranti - Salvini : Non firmo accordi a pezzetti con la Germania : Il titolare del Viminale parla in una intervista al quotidiano austriaco Die Press: 'Abbiamo sempre detto alla Germania che vogliamo riformare il trattato di Dublino e che questa prima intesa può ...

Migranti - verso rimpatri più veloci : Salvini pressa Tunisi. E ora punta sul Niger : Prossima tappa sarà il Niger, anche se, intanto, il ministro del'Interno Matteo Salvini riesce a incassare solo un impegno da parte della Tunisia riguardo ai rimpatri e alle espulsioni, la...

Sicurezza - Salvini : 'Minniti ha 'pisolato' : siamo passati da 43mila a 7mila sbarchi di Migranti - ci saranno meno reati' : 'Gli italiani hanno accolto più di 700.000 persone sbarcate negli ultimi anni e io ho chiuso il rubinetto. Minniti qualcosina l'aveva fatta, ma noi abbiamo fatto molto di più. Essere indagato per ...

Migranti - Salvini : Germania sorda - Italia non è pronta a firmare : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Migranti - Salvini : no accordo con Berlino : 9.54 "Io non firmerò nessun accordo, finché la Germania si fingerà sorda e non entrerà in merito alle nostre richieste". Lo dice il ministro degli Interni Salvini in un'intervista al quotidiano viennese Die Presse. "Non firmo accordi a pezzetti.L'accordo da settimane è sul mio tavolo, ma non ho ancora firmato nulla", prosegue. "Abbiamo sempre detto alla Germania che l'accordo può solo essere parte di un' intesa più ampia,che vogliamo ...

Migranti - vescovi critici. Salvini non cede : "Mi pagano gli italiani" : ... i vescovi sono preoccupati dalla politica Salviniana. L'aveva anticipato il segretario della Cei, monsignor Galatino, qualche giorno fa, giudicando 'brutto segnale' il fatto che 'si parli di ...

Migranti - Bassetti - Cei - : 'Preoccupa la stretta sui permessi nel dl Salvini' : Noi dobbiamo capire l'animo di questa nostra gioventù, distante dal nostro mondo di adulti. Sono distanti perchè vivono in un terreno che difficilmente può far germogliare la speranza. Questi ragazzi ...