Migranti - l'Unione delle comunità africane : 'Cambiamo paradigma' : ... ma gioca in anticipo sui tempi , rispetto alle immense potenzialità dell'economia africana, aprendo canali di sviluppo nel solco di una strategia 'win-win': ovvero positiva per entrambe le parti , ...

L’Unione Africana vuole le scuse di Salvini : 'Ha offeso i Migranti' : Anche l’Unione Africana si scaglia contro Matteo Salvini, gia' nel mirino dei vertici dell’UE per la politica restrittiva adottata in materia di accoglienza dei migranti. Oggetto della polemica, le dichiarazioni rilasciate dal ministro degli Interni del governo italiano a Vienna durante un concitato vertice internazionale che lo ha visto duellare con il collega Asselborn sullo scottante nodo dell’ingresso in Europa di immigrati provenienti ...

Unione Africana vs Salvini : "Migranti non sono schiavi"/ UA - il precedente con Trump : "Quei Paesi cesso..." : Migranti, Unione Africana contro Salvini: "Non sono schiavi". Ultime notizie, l'ufficio stampa del ministro dell'interno precisa: "mai nessun insulto"(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 19:02:00 GMT)

Migranti : Salvini a Unione africana - mai equiparati a schiavi : "Mi limiterò a rimandare il comunicato di qualche giorno fa, per smentire qualsiasi equiparazione tra immigrati e schiavi". Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde così all'Unione africana che si era sentita offesa dalle dichiarazioni dei giorni scorsi. "C'è qualcuno in Europa che li usa davvero come schiavi - sottolinea Salvini - ma io volevo difendere i profughi e che ...

Unione Africana contro Salvini : 'Frasi dispregiative sui Migranti - ritiri quello che ha detto' : L' Unione Africana attacca Salvini per aver paragonato gli immigrati africani agli schiavi . L'organizzazione ha espresso 'sconcerto' per le frasi dette dal vicepremier e ministro dell'Interno nella ...

Migranti - Unione Africana contro Salvini : "Non sono schiavi"/ Ufficio stampa ministro : "mai insultati" : Migranti, Unione Africana contro Salvini: "Non sono schiavi". Ultime notizie, l'Ufficio stampa del ministro dell'interno precisa: "mai nessun insulto"(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 12:04:00 GMT)

Unione Africana contro Salvini : 'Ritiri frasi sprezzanti sui Migranti' - : L'organizzazione esprime "sconcerto" per le frasi del vicepremier, che "nella conferenza a Vienna ha paragonato gli immigrati africani agli schiavi". Nei giorni scorsi l'ufficio stampa del ministro ...

Unione Africana contro Salvini : "Non paragoni i Migranti agli schiavi" : L'organizzazione contesta la frase usata dal vice premier durante l'intervento alla Conferenza di Vienna sulla sicurezza e l'immigrazione. Ma il suo ufficio stampa chiarisce: "Non offendeva gli ...

Matteo Salvini - plebiscito italiano. Il sondaggio su Migranti - Diciotti e Unione europea : numeri stratosferici : Un plebiscito per Matteo Salvini . Il sondaggio Swg pubblicato dal Messaggero certifica la vittoria su tutti i fronti della linea dura su immigrazione e Unione europea . Il 61,3% degli italiani si ...

Migranti : in settimana riunione governo : ANSA, - ROMA, 30 AGO - Nella riunione tra il premier Giuseppe Conte e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti si è parlato di immigrazione, tema sul quale la prossima settimana il governo farà il punto.

Perché l’Unione Europea non affida ad altri la gestione dei Migranti? : Da settimane si discute di esaminare le richieste di asilo nei paesi della sponda sud del Mediterraneo, ma ci sono molti dubbi The post Perché l’Unione Europea non affida ad altri la gestione dei migranti? appeared first on Il Post.

Diciotti - in corso riunione Sherpa UE : situazione sbloccata?/ Ultime notizie - 154 Migranti in attesa a Catania : Diciotti, in corso riunione Sherpa: situazione sbloccata? Ultime notizie, 154 migranti in attesa a Catania. Intanto Salvini e Di Maio ribadiscono la linea dell'Italia(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 16:32:00 GMT)

Roberto Fico - presidente della Camera - sui Migranti della nave Diciotti : 'La giusta contrattazione con i Paesi dell'Unione europea - puo' ... : Il presidente della Camera Roberto Fico, ha rotto gli indugi ed è intervenuto sui cittadini stranieri a bordo della nave Diciotti ormeggiata al porto di Catania. E Fico, ha affermato : 'la giusta ...

I 141 Migranti dell’Aquarius verranno accolti da cinque paesi dell’Unione Europea : Portogallo, Spagna, Francia, Germania e Lussemburgo hanno raggiunto un accordo dopo tre giorni di stallo The post I 141 migranti dell’Aquarius verranno accolti da cinque paesi dell’Unione Europea appeared first on Il Post.