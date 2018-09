Migranti | la difficile integrazione dei ragazzi stranieri | ma molti ce la fanno

Salvini : con dl sicurezza più difficile fare furbi per Migranti : Il decreto sicurezza lunedì arriverà in consiglio dei ministri. Ad annunciarlo è il viepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini : "Questa mattina - ha detto - a Palazzo Chigi ho preso un ...

Migranti : maltempo a Catania - notte difficile per 177 sulla Diciotti : notte difficile a causa del maltempo e della pioggia per i 177 Migranti a bordo di nave 'Diciotti' della Guardia costiera, ormeggiata da lunedì sera a Catania, senza che il Viminale autorizzi lo sbarco. Si tratta per i Migranti della seconda notte nel porto etneo, la settima sulla nave. Protetti dal sole e dalle intemperie da un telo verde che sovrasta il ponte. O costretti all'interno quando il maltempo non ...