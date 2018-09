Microsoft lancia Ambizione Italia | progetto che coniuga Intelligenza Artificiale e

Microsoft lancia il concorso Instagram #XboxGamerFace : Microsoft dà il via al concorso #XboxGamerFace , che invita tutti i fan a condividere un momento di gioco per vincere fantastici premi firmati Xbox. Vinci una Xbox One con Microsoft Sarà possibile partecipare al contest dal 27 settembre al 31 ottobre, scattandosi un selfie durante il gioco, utilizzando filtri di tonalità verde, e caricandolo sia sul sito www.xboxgamerface.it sia sul proprio profilo ...

Xbox One X : Microsoft lancia la colorazione White in bundle con Fallout 76 : Grazie ad un accordo commerciale con Bethesda Softworks, Microsoft ha lanciato un bundle di Xbox One X con Fallout 76, il nuovo capitolo della nota serie di videogiochi ambientata in un futuro apocalittico. Il bundle, oltre a contenere al suo interno il titolo appena citato, ha un’altra particolarità ovvero quella di includere in esclusiva la console in edizione Robot White. Come suggerisce il nome stesso è una versione di Xbox One X che, ...