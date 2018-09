Microsoft | Il Game Pass crea nuovi fan e stimola il coinvolgimento

Microsoft lancia il concorso Instagram #XboxGamerFace : Microsoft dà il via al concorso #XboxGamerFace, che invita tutti i fan a condividere un momento di gioco per vincere fantastici premi firmati Xbox. Vinci una Xbox One con Microsoft Sarà possibile partecipare al contest dal 27 settembre al 31 ottobre, scattandosi un selfie durante il gioco, utilizzando filtri di tonalità verde, e caricandolo sia sul sito www.xboxgamerface.it sia sul proprio profilo ...

Il Game Pass è già un primo successo secondo Microsoft : Sebbene il numero delle console vendute a livello mondiale per questa generazione sia nettamente a favore di Sony, per quanto riguarda gli abbonamenti e i servizi Microsoft è indubbiamente la migliore. Xbox Game Pass, l’abbonamento che a soli 9,99 euro al mese consente l’accesso a oltre 200 giochi tra cui molti titoli AAA alquanto costosi, ha ormai preso piede tra gli utenti della piattaforma e a confermarlo ci ha pensato durante una ...

Microsoft svela un'imperdibile bundle con un anno di Game Pass e due capitoli del franchise Forza : Il servizio Xbox Game Pass vi incuriosisce ma state aspettando la giusta occasione per iscrivervi? Microsoft ha presentato oggi un'offerta speciale che riguarda proprio la sottoscrizione al servizio, che permette in fin dei conti di ricevere gratuitamente ben due capitoli del franchise Forza.L'offerta permette infatti di portarsi a casa un anno di Game Pass, Forza Horizon 3 e Forza Motorsport 7 a soli 99,00€, il prezzo standard ...

Microsoft - aggiornamenti per Windows 7 fino al 2023 ma solo a pagamento : Il supporto esteso per Windows 7 sarebbe dovuto finire a gennaio del 2020, ma nelle scorse ore Microsoft ha deciso di prorogarlo di altri tre anni, fino a gennaio 2023. Le aziende che però sono intenzionate a usare il vecchio sistema operativo dovranno sottoscrivere un abbonamento dal costo crescente anno dopo anno. Il servizio garantisce soprattutto di avere aggiornamenti di sicurezza, mettendosi al riparo dagli attacchi informatici. È questa ...

Microsoft annuncia i Games with Gold di settembre : Microsoft ha svelato nel pomeriggio di oggi quali saranno i videogiochi gratuiti di settembre nell'ambito dell'iniziativa Games with Gold, che permetterà a tutti gli abbonati di giocare il prossimo mese a due titoli per Xbox One e due per Xbox 360 (e Xbox One, tramite retrocompatibilità immediata).A differenza di quella di agosto, la line up di settembre potrebbe non riuscire ad accendere l'entusiasmo di davvero tutti gli abbonati Gold: per Xbox ...

Microsoft : "Playground Games sta lavorando a una grossa - grossa esclusiva" : Sappiamo da tempo come PlayGround Games, studio autore della serie Forza Horizon, stia sviluppando una importante esclusiva Microsoft che non avrà nulla a che fare con il genere dei racing game.In molti hanno supposto che il progetto possa essere nient'altro che il grande ritorno del franchise Fable, ma la compagnia non ha voluto condividere per il momento alcun dettaglio sul titolo, quindi è naturale che possa fare notizia l'intervista che il ...

Microsoft : Tutti gli annunci dalla Gamescom 2018 per Xbox One : Xbox, da sempre in prima linea all’interno dei maggiori eventi internazionali, occasioni uniche per stabilire un rapporto più diretto con i fan di tutto il mondo, a Gamescom ospita all’interno del proprio booth una selezione esclusiva e diversificata di videogame, con ben 25 titoli giocabili a disposizione dei gamer. Tutte le novità in arrivo su Xbox One dalla Gamescom 2018 Dai frenetici action game agli adrenalinici ...

Gamescom 2018 : Microsoft svela la data d'uscita dell'espansione Forsaken Shores di Sea of Thieves : In occasione della puntata di Inside Xbox che Microsoft ha tenuto nell'ambito della Gamescom 2018, la compagnia ha annunciato la data d'uscita di Forsaken Shores, la prossima importante espansione di Sea of Thieves che sarà disponibile dal prossimo 19 settembre.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la nuova espansione ci porterà a visitare l'inedita ambientazione di Devil's Roar, un bioma vulcanico estremamente pericoloso per le normali ...

Gamescom 2018 : ReCore e altri titoli Microsoft arriveranno su Steam grazie a THQ Nordic : THQ Nordic e Microsoft hanno annunciato oggi di aver stretto un accordo che porterà ReCore e altri titoli della compagnia su Steam. I sei videogiochi al centro dell'accordo sono già disponibili su PC nel Microsoft Store, mentre verranno pubblicati sulla piattaforma da THQ Nordic.Oltre a ReCore, arriveranno quindi su Steam anche titoli del calibro di Super Lucky's Tale e Rush: A Disney-Pixar Adventure. Ecco la lista completa dei videogiochi al ...

Gamescom 2018 : alle 16 : 30 seguite in diretta Inside Xbox di Microsoft : Dopo la cerimonia di apertura che è stata caratterizzata da alcuni annunci ma che non ha di certo lasciato a bocca aperta, molti videogiocatori e fan di Microsoft sperano in novità importanti nel corso della puntata di Inside Xbox organizzata in occasione della Gamescom 2018.L'appuntamento è fissato alle 16:30 ore italiane di oggi pomeriggio con un evento che sarà visibile attraverso il canale YouTube di Xbox o attraverso il canale Twitch ...

The Initiative : lo studio Microsoft fa il pieno di talento con ex Santa Monica Studio - Rockstar Games e Crystal Dynamics : Come probabilmente saprete la divisione gaming di Microsoft ha deciso di aumentare gli investimenti nei Microsoft Studios con l'acquisizione di nuovi team tra cui spiccano soprattutto i ragazzi di Ninja Theory (Hellblade, Enslaved). L'impegno per la creazione di un insieme di studi interni in grado di competere con la spietata concorrenza di una Sony che in questo ambito è nettamente in vantaggio passa però anche attraverso il neonato team di ...

Microsoft annuncia i Games with Gold di agosto : Il catalogo dei Games with Gold degli ultimi mesi non ci aveva lasciato particolarmente emozionati, nonostante una buona offerta di titoli indie dall'indubbio interesse. Da agosto sembra però che la musica è destinata a cambiare, sfogliando la lista dei videogiochi gratuiti che Microsoft offrirà questo mese a tutti gli abbonati al servizio Xbox Live Gold. Gli indie vengono infatti sostituiti ad agosto con alcuni importanti tripla A degli ultimi ...

Microsoft alla Gamescom : “In arrivo hardware nuovo”/ Ma non si tratta di una console : forse il joypad elite? : Microsoft alla Gamescom: “In arrivo un hardware nuovo”. Ma non si tratta di una console: forse il tanto chiacchierato quanto atteso joypad elite? Staremo a vedere il prossimo mese(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:44:00 GMT)

Ultimate Game Sale : Microsoft applica sconti fino al 65% su oltre 700 giochi : Microsoft ha appena annunciato di aver avviato quest’oggi la nuova campagna estiva di offerte con sconti fino al 65% applicati su oltre 700 giochi in digitale: una marea di titoli che sicuramente faranno gola a moltissimi videogiocatori. Major Nelson, il responsabile di Xbox Live, scrive sul proprio blog ufficiale che le promozioni sono valide fino al 30 luglio 2018 quindi con ben 12 giorni a disposizione e, sebbene siano disponibili per ...