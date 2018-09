Micronesia | aereo manca la pista e finisce in laguna | un disperso

Micronesia - L'aereo manca la pista e finisce in mare : tutti illesi : P oteva finire in tragedia l'incidente aereo avvenuto in Micronesia, dove un Boeing 737 ha incredibilmente mancato la pista di atterraggio al momento di toccare terra, finendo la sua corsa nella ...

Aereo cade in Micronesia - tutti in salvo : ANSA-AP, - WELLINGTON, 28 SET - Sono tutti sopravvissuti gli oltre 40 passeggeri di un aeroplano precipitato in una laguna del Pacifico, in un contesto simile a quello del 'miracolo sull'Hudson' del ...

Aereo in mare in Micronesia - a salvare i passeggeri ci pensano i pescatori : Sono tutti sopravvissuti gli oltre 40 passeggeri di un aeroplano precipitato in una laguna del Pacifico, in un contesto simile a quello del ‘miracolo sull’Hudson’ del 2009, raccontato nel 2016 da Clint Eastwood nel film ‘Sully’. Il salvataggio è avvenuto via mare, con le barche che hanno raccolto i passeggeri e l’equipaggio dall’Aereo semisommerso in un arcipelago della Micronesia. Sette persone sono state ...