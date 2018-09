Meteo | oggi ancora alta pressione | ciclone verso la Grecia - le previsioni

Meteo : oggi ancora vento e mareggiate all'estremo sud - ciclone Zorbas in formazione : Italia sovrastata dall'alta pressione, ecco anche il ciclone Zorbas nel mar Ionio, colpirà in pieno la Grecia. Meteo / Dopo tante parole siamo giunti al giorno di Zorbas : il ciclone...

Ciclismo - Mondiali 2018 : le previsioni Meteo per la gara elite di domenica. Rischio pioggia molto basso : La variabile meteorologica potrebbe influenzare parecchio la prova in linea élite maschile dei Mondiali di Ciclismo 2018, prevista domenica 30 settembre. Infatti, se oltre alla notevole difficoltà del percorso (tra i più duri di sempre in una rassegna iridata e sicuramente il più impegnativo del nuovo millennio) si dovesse aggiungere la pioggia, si assisterebbe più che una corsa per l’oro ad una vera e propria gara di resistenza. Tuttavia ...

Allerta Meteo - gli occhi del mondo intero puntati sul mar Jonio per il Medicane “Zorbas” : venti a 240km/h e 470mm di pioggia - la Grecia rischia una catastrofe! : 1/14 ...

Meteo : insiste l'alta pressione oggi - ecco anche il ciclone tropicale Zorbas nello Ionio : Alta pressione distesa sull'Italia, venti sostenuti al sud. Sta prendendo vita Zorbas! Meteo / l'alta pressione delle Azzorre si sta ulteriormente rinforzando su tutta la nostra penisola riuscendo...

Meteo : il grecale sferza l'Italia - che fresco oggi! Instabile sulle Isole : Aria fresca dilaga su tutta Italia. Temperature in calo ovunque, che fresco stamane! Meteo / L'aria molto fresca di provenienza artica sta invadendo il Mediterraneo spazzando via l'estate in maniera...

L’astrofilo e Meteorologo Emilio Lo Savio annuncia la sua morte su facebook : “Un giorno diventeremo tutti polvere di stelle - oggi lo sono diventato io” : Emilio Lo Savio è morto nella notte tra sabato e domenica, a poche ore dall’Equinozio d’Autunno 2018. L’annuncio sul suo profilo facebook, evidentemente concordato con i familiari: “Un giorno diventeremo tutti polvere di stelle, oggi lo sono diventato io. Arrivederci a tutti“. Esperto di Astronomia e Meteorologia, ha fondato l’Associazione Meteo Sicilia e gestiva il Gruppo Astrofili Catanesi, ha fornito ...

Meteo - le previsioni di oggi : ultime news - Sky Tg24 - : Condizioni in peggioramento soprattutto nelle aree centro-meridionali con allerta gialla per le precipitazioni in Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Temperature in netta diminuzione ovunque, ...

MALTEMPO, allerta gialla in quattro regioni: in arrivo freddo e raffiche di vento. Le Ultime notizie: domani raffiche e TEMPERATURE in calo in Romagna, Marche, Abruzzo e Molise

Meteo - ultimo caldo estivo : da lunedì pioggia e temperature in picchiata : Il campo di alta pressione che da tanti giorni ormai è protagonista sul nostro Paese con sole e caldo estivo ha le ore contate. Da lunedì una nuova perturbazione infatti farà ingresso sulla Penisola portando qualche pioggia ma soprattutto venti freddi che comporteranno un brusco calo delle temperature.Continua a leggere

Equinozio d'Autunno 2018 : oggi il cambio di stagione - ma che caldo! - Meteo : Nella notte il cambio di stagione, Equinozio d'Autunno oggi 23 settembre 2018! oggi 23 settembre 2018 possiamo considerarlo il primo giorno ufficiale d'Autunno sul piano astronomico, dopo che sul...

Meteo : si allontana la depressione al sud - attenzione a forti temporali oggi sul nord-est : Tempo in miglioramento sul meridione, attenzione sul nord-est, arriva aria molto instabile! Meteo / Il ciclone dalle caratteristiche sub-tropicali sviluppatosi nei giorni scorsi nel mar Tirreno si...

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” per temporali dalle 14 alle 20 di oggi : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta Meteo con criticità idrogeologica gialla per temporali valido dalle 14 alle 20 di oggi per le zone Alto Volturno, Matese, Alta Irpinia e Sannio. Si prevedono precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nei temporali. L'articolo allerta Meteo Campania: criticità “gialla” per temporali dalle 14 alle 20 di ...

Allerta Meteo - Ciclone Mediterraneo ancora in forza oggi al Centro/sud ma entro domani esaurirà l’energia : Allerta Meteo – Ultima giornata di vigore del Ciclone Mediterraneo in azione da due giorni sul medio e basso Tirreno. Fortunatamente, come pure anticipato da queste pagine, il grosso delle precipitazioni da esso prodotte è stato riversato in mare. Pur tuttavia, diverse aree del Nuorese Centro orientale, ma anche dell’Ogliastra, hanno ricevuto accumuli sui 60/80 mm e, fino alle 24.00 di oggi, ne sono attesi altri 30/40 o anche oltre ...

Allerta Meteo Estofex : il ciclone Mediterraneo rischia di provocare alluvioni lampo oggi in Sicilia : Allerta Meteo –Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per la Sicilia, valida fino alle ore 8 del 22 settembre, per alluvioni lampo. Una forte zona frontale dal Nord Atlantico sulla metà settentrionale dell’Europa prepara il terreno per una prima serie di cicloni autunnali. Una depressione viaggia in direzione est, dalle Isole Britanniche verso Svezia e Polonia e supporta il rafforzamento di un ciclone ...