Merkel-Erdogan segnali di disgelo Vertice sulla Siria con Putin a ottobre

ERDOGAN IN GERMANIA : DUNDAR RINUNCIA A CONFERENZA/ Ultime notizie : chiesta a Merkel estradizione giornalista : ERDOGAN in GERMANIA: DUNDAR RINUNCIA alla CONFERENZA. Ultime notizie: il giornalista turco è in esilio a Berlino ed ha preferito non presenziare alla CONFERENZA stampa con la Merkel

Germania - vertice Merkel-Erdogan : in preparazione summit su Siria con Putin e Macron. Dündar diventa caso diplomatico : vertice bilaterale insidioso quello di venerdì tra il Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e il Cancelliere tedesco, Angela Merkel, a Berlino. Tema principale sul tavolo dei leader era la situazione in Siria, per la quale la leader della Cdu ha poi annunciato un vertice con Erdogan, Vladimir Putin e ed Emmanuel Macron. Ma la visita del “Sultano” di Ankara aveva anche lo scopo di raffreddare i rapporti tra i due Paesi, diventati ...

Merkel-Erdogan - estromesso reporter turco : ANSA, - BERLINO, 28 SET - Era un giornalista turco l'uomo portato via durante la conferenza stampa di Erdogan e Merkel in cancelleria. L'uomo indossava una t-shirt con la scritta "Gazetecilere ...

Germania - protesta di un giornalista turco durante vertice Merkel-Erdogan : gli uomini della sicurezza lo portano via : durante la conferenza stampa di Angela Merkel e del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a Berlino, un giornalista è stato improvvisamente portato via da due uomini della sicurezza. Si tratta del giornalista turco Ertgrul Yigit, regolarmente accredito all’incontro, che sulla maglietta aveva la scritta Gazetecilere Özgürlük, che significa “libertà per i giornalisti in Turchia“. Per tutta reazione, i due leader si sono guardati ...

Erdogan a Berlino - Merkel : 'Profonde differenze con la Turchia' - : Il premier turco su Can Dundar, il giornalista che non ha partecipato alla conferenza stampa: "E' un agente e ha violato il segreto di Stato". Per la Cancelliera tedesca è stata una decisione ...

Erdogan arriva dalla Merkel con l’aria di chi vuole ricucire i rapporti : Berlino. Il tavolo del banchetto allo Schloss Bellevue, residenza del presidente federale Frank-Walter Steinmeier, sarà un po’ più corto del previsto. Alla cena di oggi in onore del presidente turco Recep Tayyip Erdogan non ci saranno alcuni parlamentari contrariati dalla presenza di un politico aut

Erdogan prova a uscire dall'angolo : dalla Merkel per affari - e moschee - : Berlino - La visita è iniziata con un 10 da parte dei tedeschi, ai quali l'Uefa ha assegnato l'organizzazione degli Europei del 2024, un appuntamento al quale la Turchia puntava tantissimo. Angela ...