Mentana attacca la manovra | Il grande assente è il futuro

(Di sabato 29 settembre 2018) "Il problema vero è illavorativo dei giovani. E se ci pensate, ildelladi cui si sta parlando tanto è proprio il". L'ha detto il direttore del telegiornale di La7 Enrico, intervenendo oggi alla terza edizione di Wired Next Fest di Firenze.Durante l'incontro il giornalista ha anche commentato la situazione politica attuale, dal fallimento della sinistra ("che non è solo in Italia: è una crisi globale"), all'accanimento contro le ong ("una vergogna"), ai flussi migratori: "I migranti", ha evidenziato, "non sono tutti uguali. Nessuno si lamenta per filippini al parco o dei pakistani che quando piove ti vendono l'ombrello. Ma bastano tre persone di colore davanti alla stazione ed è emergenza sociale".In chiusura, il direttore di Wired, Federico Ferrazza, ha incalzatosugli insulti del portavoce di ...